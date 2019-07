Chłodno i deszczowo. Sprawdź długoterminową prognozę pogody

Drugi tydzień lipca zapowiada się jesiennie. Tak przedstawia się sytuacja pogodowa w Jarosławcu (Zachodniopomorskie).

Po południu w całym regionie przelotne opady, a najwięcej opadów i bez przejaśnień w rejonie Zatoki Gdańskiej. Temperatura maksymalna 17-18 st.C. Wiatr zachodni i północny, umiarkowany, okresami dość silny.

We wtorek i środę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na Suwalszczyźnie możliwe burze. Temperatura minimalna od 8 stopni C do 12 stopni, lokalnie na wybrzeżu do 14 stopni. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km/h, północno-zachodni - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W środę i czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, w sobotę także burze, zwłaszcza na południowym zachodzie i południu. Temperatura minimalna od 8 stopni do 13 stopni C, lokalnie na wybrzeżu do 14 stopni. Temperatura maksymalna od 17 stopni, 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu oraz terenach podgórskich do 23 stopni, 25 na zachodzie, w sobotę chłodniej: 14 stopni, 16 stopni na północy do 22 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km/h, z kierunków północnych i zachodnich.

W weekend możliwe burze

W weekend IMGW prognozuje zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na południu kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 7 stopni C do 13 stopni, lokalnie na wybrzeżu do 14 stopni. Temperatura maksymalna od 16 stopni do 21 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km/h, północny.

Z długoterminowej prognozy pogody wynika, że ocieplenia możemy spodziewać się w drugiej połowie miesiąca.

