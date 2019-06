Wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach. Tylko w czwartek wybuchło ich ponad sto

Ogółem w Polsce w czwartek wybuchły 702 pożary. Najwięcej na Mazowszu - 121, na Śląsku - 86 i na Dolnym Śląsku - 60. W zdarzeniach tych zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

129 spośród wszystkich pożarów wybuchło w lasach. Najczęściej obejmowały one lasy na Mazowszu, gdzie doszło do 34 pożarów, w Łódzkiem - 19, i na Podlasiu - 10. Liczba pożarów w lasach z dnia na dzień rośnie. W środę wyniosła 100, a we wtorek 70.

Od czerwca do czwartku włącznie w polskich lasach wybuchło blisko 1 300 pożarów - poinformował rzecznik KG PSP.

Średnie oraz duże zagrożenie pożarowe w lasach. Bądź ostrożny podczas weekendowego odpoczynku. W razie pożaru dzwoń na numer alarmowy 998 lub 112 #StopPożaromLasów pic.twitter.com/Esb9lNs8ou — Mazowiecka Straż Pożarna (@Kw_PSP_Wwa) 28 czerwca 2019

Upalna pogoda a pożary

W znacznej części kraju obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego w lasach, a wilgotność ściółki cały czas spada. Zgodnie z przepisami jeśli przez pięć kolejnych dni o godz. 9 rano wilgotność ta jest niższa od 10 proc., nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu. Za nieprzestrzeganie zakazu grozi mandat w wysokości 500 zł.

W czwartek doszło ponadto do 26 pożarów upraw, głównie zbóż. 7 z nich wystąpiło w Wielkopolsce, 5 - na Dolnym Śląsku, a po 3 w Małopolsce i na Mazowszu. Te pożary - jak wskazał Frątczak - również mają ścisły związek z upalną pogodą.

Tego dnia strażacy podjęli także 516 akcji związanych z pogodą - silnym wiatrem lub opadami deszczu. Łącznie strażacy wyjeżdżali do 2 245 zdarzeń. 178 z nich stanowiły fałszywe alarmy.

las/ PAP