"Rechot pogardy" ze strony PO vs. "poznajcie pana Andrzeja". Spór o nagranie z Węgrowa

- Nie możemy pozwolić sobie na ten rechot pogardy - w taki sposób była premier Beata Szydło odniosła się do nagrania, na którym Bartosz Arłukowicz (PO) zwraca się do jednego z mieszkańców Węgrowa (Mazowieckie) słowami: "mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS". - Niech mnie pan nie denerwuje - odpowiada mężczyzna. Nagranie spowodowało lawinę komentarzy a poseł PO opublikował kolejny film.

- W biało-czerwonej drużynie, jest miejsce dla każdego, tak jak było miejsce dla każdego cały czas. Jest nas coraz więcej i to jest naprawdę wielka rzecz, ale nie możemy pozwolić sobie na to, by ten rechot pogardy, który wczoraj wybrzmiał w Węgrowie, roznosił się na całą Polskę. To jest dla nas zadanie na najbliższe miesiące - powiedziała w sobotę podczas konwencji PiS w Katowicach europosłanka, była premier Beata Szydło.

Odniosła się w ten sposób do nagrania, które na Twitterze zamieścił Bartosz Arłukowicz. W materiale wideo polityk PO wraz z m.in. Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska), wita się w mężczyzną słowami: "Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS w Węgrowie". - Niech mnie pan nie denerwuje - odpowiada mężczyzna po czym odchodzi.

Film spowodował lawinę komentarzy w sieci. W kolejnym wpisie Arłukowicz opublikował inne nagranie, w którym pyta tego samego mężczyznę czy głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, a ten zaprzecza. Barbara Nowacka stwierdza "bo kto by głosował".

Do słów byłej premier, która skrytykowała zachowanie Arłukowicza odniósł się Krzysztof Brejza. "Wasza władza jest jedną wielką kłótnią. Manipulujecie, wciągacie w to zwykłych ludzi. Nikt nie kpił z Pana Andrzeja" - napisał poseł PO.

"Poznajcie Pana Andrzeja z Węgrowa! Pani Premier Beata Szydło. Wy tego nigdy nie zrozumiecie! To jest poza Wami. My po prostu lubimy ludzi. A to co zrobiliście dzisiaj z Panem Andrzejem, Wasza dzisiejsza manipulacja i lejąca się propaganda - obrzydliwe" - napisał w niedziele wieczorem Arłukowicz.

