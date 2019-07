Ciężarówka wjechała w traktor. Oba pojazdy wpadły do rowu

50-letni kierowca tira podczas wyprzedzania, jadąc już lewym pasem jezdni, uderzył w skręcający w lewo ciągnik rolniczy z przyczepą. Oba pojazdy wpadły do rowu i zostały niemal całkowicie zniszczone. Poważnie rannego traktorzystę przewieziono do szpitala. Do wypadku doszło we wsi Mosty (woj. lubelskie).