Policja poszukuje lokatorek z mieszkania w Zielonej Górze, w którym w środę wybuchł gaz

- Poszukiwane to: 53-letnia Monika Przybylska i jej 77-letnia matka Danuta Przybylska. Są one niezbędne do przeprowadzenia czynności procesowych w związku z wybuchem gazu przy ul. Wyszyńskiego 25, do którego doszło w środę (3 lipca br.) ok. godz. 21 - powiedziała Stanisławska.

Według rysopisu podanego przez policję, starsza z kobiet jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie siwe włosy, nosi okulary korekcyjne. Ubrana była w spodnie dżinsowe koloru niebieskiego, białą koszulkę typu t-shirt, dżinsowy bezrękawnik koloru niebieskiego, białe klapki, może mieć też białą torbę.

Córka 77-latki również jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie włosy w kolorze ciemny blond, może nosić okulary korekcyjne. Ubrana była w niebieskie obcisłe spodnie dżinsowe z nogawkami do połowy łydki, czarną koszulkę typu t-shirt, wielokolorowy bezrękawnik tzw. moro, jasne obuwie sportowe typu adidas, może mieć przy sobie plecak lub torbę na kółkach.

Osoby mające informacje dotyczące miejsca pobytu kobiet, proszone są o kontakt z policją.

Pożar gasiło 14 zastępów straży

Do eksplozji gazu w mieszkaniu na drugim piętrze 10-piętowego wieżowca przy ul. Wyszyńskiego doszło w środę około godz. 21. Wybuch spowodował pożar tego mieszkania i duże zadymienie w całym budynku. Podczas eksplozji w mieszkaniu nikogo nie było.

W akcji ratowniczo-gaśniczej brało udział 14 zastępów straży pożarnej. Na miejsce przyjechały również policja, pogotowie ratunkowe i gazowe. Strażacy szybko uporali się z pożarem mieszkania. W budynku wyłączono wszystkie instalacje.

Wybuch był na tyle silny, że doprowadził do wyrwania fragmentów dwóch ścian zewnętrznych w budynku. Z uwagi na konieczność przewietrzenia i sprawdzenia stabilności konstrukcji budynku przez nadzór budowlany został on w środę wieczorem wyłączony z użytkowania. Przez całą noc obiektu pilnowała straż miejska i policja, a mieszkańcy bloku zostali ewakuowani.

W czwartek po południu większość mieszkańców wróciła do swoich domów. Z użytkowania wyłączono cztery mieszkania oraz windy, które wymagają remontu.

W lokalnych mediach krótko po wybuchu zaczęły pojawiać się przypuszczenia, jakoby wywołanie eksplozji mogło być celowym działaniem. Policja jednak tych doniesień nie potwierdza.

- Na razie jest za wcześnie na wyciąganie tak daleko idących wniosków. Trwają czynności procesowe, a kluczowe dla wyjaśnienia sprawy jest przesłuchanie obu poszukiwanych obecnie kobiet - dodała Stanisławska.

