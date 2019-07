Pożar w dawnej cukrowni w Chybiu. Wewnątrz są łatwopalne chemikalia

Rzecznik straży pożarnej w Cieszynie Michał Pokrzywa poinformował, że ogień został zauważony przed godz. 17 w trzykondygnacyjnym budynku o wymiarach 50 m na 20 m. Z jego wnętrza wydobywa się gęsty dym.

Strażacy walczą, by ogień się nie rozprzestrzenił na sąsiednie pomieszczenia, w których składowanych jest ok. 300 zbiorników. Mogą się w nich znajdować chemikalia. Na razie nie są one bezpośrednio zagrożone.

- W dawnej cukrowni siedzibę ma wiele firm, ale nikogo o tej porze już nie było na miejscu. Nikt nie został poszkodowany. W akcji uczestniczy już ponad 20 zastępów strażaków, także spoza powiatu cieszyńskiego - powiedział Pokrzywa.

maw/ PAP