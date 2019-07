Wiceszef MSZ: frustracje niektórych odbijają się na decyzjach Parlamentu Europejskiego

- To kwestia pewnych wewnętrznych napięć związanych z decyzjami, które zapadły podczas szczytu w Brukseli. Mam wrażenie, że frustracje niektórych odbijają się na decyzjach PE, ale to dowód na to, że Polska odniosła sukces na tym szczycie - tak wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk w programie "Graffiti" skomentował brak stanowiska wiceprzewodniczącego PE dla Zdzisława Krasnodębskiego z PiS.