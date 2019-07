Premier Mateusz Morawiecki gościem programu "Wydarzenia i Opinie". Polsat News, godz. 19:15

"Finał szczytu UE to sukces premiera Morawieckiego" - twierdzą politycy Zjednoczonej Prawicy. Co innego mówi opozycja, która podkreśla brak miejsc dla Polaków na czele najważniejszych unijnych instytucji. O kulisach negocjacji i o przyszłości UE Bogdan Rymanowski porozmawia z premierem Mateuszem Morawieckim. Transmisja "Wydarzeń i Opinii" na antenie Polsat News i w polsatnews.pl od godz. 19:15.

Szefowie państw i rządów krajów UE porozumieli się we wtorek co do obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Zgodnie z nim Niemka Ursula von der Leyen - obecna szefowa niemieckiego resortu obrony, stronniczka kanclerz Niemiec Angeli Merkel - została kandydatką na szefową Komisji Europejskiej, a premier Belgii Charles Michel wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Rada Europejska nominuje Francuzkę Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Hiszpana Josepa Borrella na szefa dyplomacji UE.

Szczyt Rady Europejskiej rozpoczął się w niedzielę i został przedłużony do poniedziałku, a następnie zawieszony do wtorku. W pierwotnej propozycji szefem KE miał zostać obecny wiceszef tej instytucji Frans Timmermans, jednak jego kandydatura budziła sprzeciw zarówno wszystkich przedstawicieli chadeków, z wyjątkiem Angeli Merkel, jak i państw Grupy Wyszehradzkiej oraz m.in. Włoch.

- Okazało się, że Francja i Niemcy nie są w stanie podejmować decyzji z pominięciem Polski i innych nowych krajów Unii Europejskiej. Po drugie, to ogromny osobisty sukces premiera Mateusza Morawieckiego - zapewnił we wtorek w "Wydarzeniach i Opiniach" wicepremier Jarosław Gowin.

zdr/luq/ Polsat News