Zabójstwo mężczyzny w Głobinie. Zarzuty dla 24-latki

- Zarzut zabójstwa postawiony został w niedzielę jednej osobie. To 26-letnia Dagmara W. Pozostałe trzy zatrzymane osoby to byli świadkowie w sprawie. Obecnie trwa posiedzenie sądu dotyczące tymczasowego aresztowania podejrzanej. Prokuratura wnioskowała o areszt na trzy miesiące - poinformował w poniedziałek prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński.

Podejrzana złożyła obszerne wyjaśnienia, przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. - Opisała jak to wyglądało, dlaczego to zrobiła. Z uwagi na okoliczności zdarzenia, co do treści wyjaśnień prokuratura jednak nie będzie o nich nic mówić - zaznaczył Nierebiński.

Dodał, że 31-latek został raniony w klatkę piersiową. Spowodowane obrażenia były bezpośrednią przyczyną jego śmierci.

31-latek zmarł po przewiezieniu do słupskiego szpitala w wyniku zdarzenia, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę na jednej z posesji w Głobinie.

maw/ PAP