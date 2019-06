Morderstwo w Zielonej Górze. Policja zatrzymała syna i żonę 60-latka

- Do sprawy zostały zatrzymane dwie osoby - syn i żona ofiary. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, by przesądzać, jaki mają związek ze śmiercią 60-latka - powiedziała Stanisławska.

Zgłoszenie o martwym mężczyźnie w jednym z mieszkań w Zielonej Górze policja otrzymała w sobotę przed południem. Na miejsce udała się grupa dochodzeniowo-śledcza. Informacja została potwierdzona. Przeprowadzono oględziny i zabezpieczono ślady kryminalistyczne.

- Prokurator zarządził sekcję zwłok mającą ustalić przyczynę zgonu 60-latka. Na jego ciele znajduje się wiele ran kłutych i tłuczonych, co wskazuje, że prawdopodobnie mamy do czynienia z zabójstwem - dodała rzeczniczka.

Sąsiedzi nic nie słyszeli

O sprawie napisała w sobotę "Gazeta Lubuska". Jak informuje portal, w sprawę zabójstwa ma być zamieszany 25-letni syn ofiary.

"Syn miał rzucić się na ojca. Zadawać 60-letniemu mężczyźnie ciosy nożem w brzuch i okolice klatki piersiowej. Uderzać ojca również tłuczkiem" - podaje gazeta.

Lokalne media donoszą, że sąsiedzi mieszkający przy ulicy Drzewnej, gdzie doszło do zbrodni, nie słyszeli w nocy żadnych niepokojących dźwięków. "Było cicho. Rano usłyszeliśmy tylko karetkę" - opowiadali mieszkańcy.

W rozmowie z dziennikarzami sąsiedzi przyznali, że nie raz syn ofiary dobijał się do mieszkania i krzyczał do rodziców aby go wpuścili. "Jego matka i ojciec są osobami głuchoniemymi więc nie wydawało się to dziwne" - relacjonowali.

WIDEO - Nowe zarzuty i areszt, dla Jakuba A. Ryk nienawiści w areszcie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP, Gazeta Lubuska