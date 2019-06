Władimirec włączał się do ruchu. Trafił w niego dostawczy ford

Gdy w Gorzkowie (woj. lubelskie) 67-letni kierowca ciągnika rolniczego, włączał się do ruchu, uderzył w niego dostawczy ford. Władimirec został zdemolowany, a nieprzytomnego traktorzystę z poważnymi obrażeniami ciała przewieziono do szpitala.

Do wypadku doszło we wsi Gorzków Osada niedaleko Krasnegostawu, gdy 67-letni traktorzysta, stojąc na poboczu drogi, zaczął swoim ciągnikiem rolniczym marki Władimirec włączać się do ruchu.

Ciągnik znalazł się jednak na drodze nadjeżdżającego dostawczego forda. 47-letni mieszkaniec Leżajska (woj. podkarpackie) próbował uniknąć zderzenia.

"Nie udało mu się wykonać skutecznego manewru i doszło do zderzenia pojazdów" - podała Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie.

Poważne obrażenia ciała

W wyniku wypadku z ciągnika rolniczego odpadło przednie koło i pojazd przewrócił się na lewy bok.

Mieszkaniec gminy Gorzków z licznymi poważnymi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Był nieprzytomny, dlatego pobrano od niego krew do badań. Kierowca forda był trzeźwy.

Policjanci z Krasnegostawu prowadzą dochodzenie, które ma ustalić przyczynę wypadku.

Do zderzenia na drodze wojewódzkiej nr 842 Krasnystaw-Wysokie doszło w poniedziałek przed godz. 8:00.

WIDEO - Zbrodnia w Jabłonnie. Obok ciała zabitej kobiety leżało jej miesięczne dziecko Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

maw/hlk/ polsatnews.pl