Susza rolnicza w 10 województwach. Największe zagrożenie wśród upraw zbóż jarych

"Szczególnie duży niedobór wody wystąpił w szerokim pasie Polski środkowej oraz w mniejszym stopniu w północno-wschodnich rejonach kraju. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby województw objętych suszą rolniczą. Obecnie tych województw jest 10, w poprzednim okresie było ich 9. Suszą objętych jest 11 gatunków i grup upraw" - napisano w komunikacie instytutu.

"Natomiast w dalszym ciągu na południu kraju notowany jest nadmiar wody dla roślin uprawnych" - dodano.

Największy deficyt wody na Pojezierzu Lubuskim

Jak poinformowano, susza rolnicza występuje na terenie dziesięciu województw: lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego To o jedno województwo więcej niż w poprzednim raporcie, kiedy to suszy rolniczej nie odnotowano w województwie dolnośląskim.

IUNG wyjaśnił, że największy deficyt wody (od -170 mm do -209 mm) w prezentowanym okresie wystąpił na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Duży deficyt wody, wynoszący od -120 do -170 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -60 do -119 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim notowano wartości KBW od -59 mm po wartości dodatnie.

Susza w uprawach truskawek

Według IUNG największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 549 gminach Polski (22,16 proc. gmin kraju). Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 322 gminach Polski (13,0 proc. gmin kraju).

Jak informuje instytut, suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 271 gminach Polski (10,94 proc. gmin kraju). Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 4,19 proc. gruntów ornych. Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 198 gminach Polski (7,99 proc. gmin kraju).

Susza występuje też w uprawach rzepaku i rzepiku. Odnotowano ją w 158 gminach Polski (6,38 proc. gmin kraju). Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 103 gminach Polski (4,16 proc. gmin kraju).

Jak informuje IUNiG, susza występuje na powierzchni mniejszej niż 1 proc. gruntów ornych w uprawach drzew owocowych, warzyw gruntowych i tytoniu.

