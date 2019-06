Susza zagraża plonom, ceny żywności wciąż idą w górę. "Problem zaczyna narastać"

57 litrów deszczu spadło w styczniu, w maju tylko 35 litrów. A powinno kilka razy więcej i mimo, że do zbiorów jeszcze chwila, to rolnicy z Lipian w Zachodniopomorskiem już mówią o stratach. Plony mogą być mniejsze o 20-30 proc.

"100 litrów wody na metr kwadratowy brakuje"



- Susza daje się we znaki, niedobór wody. Ocenia się, że gdzieś 100 litrów wody na metr kwadratowy brakuje - rolnik Dariusz Janik.

Pogoda to przekleństwo rolników. Styczeń była bardzo suchy, później przyszły przymrozki, ulewy i nawałnice. Teraz przez Polskę przetacza się fala afrykańskich upałów.

- Już przybyło trochę gmin, przybyło trochę gruntów ornych zagrożonych suszą. Problem zaczyna narastać - stwierdził dr Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Według rządu nie ma powodów do paniki

Susza występuje na terenie 8 województw w różnym stopniu. 6 proc. gmin ma zagrożone zboża jare. Problemy mogą się pojawić ze zbożami ozimymi i truskawkami.

Według rządu nie ma powodów do paniki. - Jeżeliby te straty się powiększały, jeżeli susza by się rozwijała, to będą oczywiście odpowiednie reakcje i odpowiednie środki na pomoc dla rolników - uspokaja minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Innego zdania są eksperci. - Ten rok wydaje się, że będzie rekordowo drogi pod względem cen dotyczących żywności - stwierdził Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności.

grz/ polsatnews.pl