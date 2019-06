"PiS jest na prostej drodze do zwycięstwa". Krzysztof Łapiński w "Graffiti"

- Wszystko wskazuje na to, że PiS jest na dobrej drodze, nawet na prostej drodze do zwycięstwa - prognozował wynik jesiennych wyborów do parlamentu Krzysztof Łapiński, były rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, w programie "Graffiti". Zauważył, że "cztery miesiące przed wyborami nie wiadomo, w jakich układach, czy konstelacjach pójdzie (do wyborów) opozycja".

- Z jednej strony zwarty obóz Zjednoczonej Prawicy (PiS, Porozumienie, Solidarna Polska), gdzie wszystkie klocki są już poukładane, a z drugiej strony mamy opozycję, która sama do dzisiaj nie wie, w jakich konstelacjach pójdzie (do wyborów). To nie służy opozycji - stwierdził Krzysztof Łapiński.

"Różne rzeczy mogą się wydarzyć"



Zastrzegł jednak, że "to będą dwa miesiące trudnej, ciężkiej kampanii". - Różne tematy, różne rzeczy mogą się wydarzyć - podkreślał były rzecznik prezydenta.



- Wybory wygrywa się dobrą kampanią, dobrym rządzeniem - tak, jak dzisiaj PiS ma ku temu atuty - przekonywał.

"Każda partia jest teflonowa do czasu"

Prowadzący rozmowę Wojciech Dąbrowski zapytał, czy PiS rzeczywiście jest teflonowe, że żadna afera się do niego nie przykleja, czy nie ma rzeczywiście żadnego słabego punktu. - Nie będę opozycji podpowiadał. Istotne będzie to, co wydarzy się 1 września w związku z wejściem kolejnego etapu reformy edukacji. Może być olaboga, może być wszystko dobrze poukładane - tego nie wiem, ale na pewno będzie to jeden z elementów, który przed wyborami może mieć jakieś znaczenie - mówił Łapiński



Zauważył również, że "każda partia jest teflonowa do czasu". - PO też zdawało się, że jest teflonowa. W siódmym roku rządów to przestało działać - mówił.

"Przekleństwo, czy mocniejszy męski żart" to za mało



Bagatelizował możliwość oddziaływania sprawy Marka Falenty i taśm na wynik PiS, "bo kilka lat temu były one nowością i robiły wrażenie". - Dzisiaj musiałoby być coś mocnego, nie sama taśma, że ktoś z kimś rozmawiał, może jeszcze rzucił jakieś przekleństwo, czy mocniejszy męski żart - uznał gość programu Graffiti.

Dotychczasowe odcinki programu "Graffiti" dostępne są w zakładce Programy.

grz/ polsatnews.pl