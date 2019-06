Przewozy Regionalne: dodatkowe połączenia na festiwal Pol'and'Rock

Przewozy Regionalne poinformowały, że na czas festiwalu zostaną zorganizowane dodatkowe połączenia dalekobieżne na trasach: Rzeszów - Kraków - Katowice - Wrocław - Kostrzyn, Białystok - Warszawa - Łódź - Poznań - Kostrzyn, Olsztyn - Gdańsk - Szczecin - Kostrzyn, Kraków - Kielce - Katowice - Wrocław - Kostrzyn, Kędzierzyn Koźle - Opole - Wrocław - Poznań - Kostrzyn.

- Pasażerowie są dla nas najważniejsi. Cieszy nas, iż bardzo dobra współpraca z udziałowcami w zakończonym sukcesem procesie restrukturyzacji spółki jest kontynuowana również przy okazji ważnych dla społeczeństwa wydarzeń - powiedział Krzysztof Zgorzelski, prezes zarządu Przewozy Regionalne.

Jednocześnie spółka podała, że skierowała do Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego ofertę wzmocnienia lokalnych połączeń kolejowych w regionie w okresie festiwalu, natomiast szczegóły połączeń zostaną podane w najbliższym czasie.

Jak poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą polecił ministrowi infrastruktury przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce.

"Po rozmowie z Joachimem Brudzińskim i minister Elżbietą Witek, w trosce o bezpieczeństwo uczestników festiwalu w Kostrzynie nad Odrą, poleciłem ministrowi Andrzejowi Adamczykowi przygotowanie pociągów, które dowiozą uczestników na miejsce" - poinformował premier na Twitterze. "Będzie on także zabezpieczony przez służby podległe MSWiA" - dodał szef rządu.

Pod koniec maja o rezygnacji Przewozów Regionalnych z organizacji dodatkowych pociągów na festiwal w Kostrzynie poinformowała Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dodając, że zdarza się to po raz pierwszy od 25 lat. Kolejowa spółka odpowiedziała kilka dni temu, że uruchomienie dodatkowych komercyjnych pociągów musicREGIO jest nieuzasadnione ekonomiczne. Jak przekazał Lebda, pociągi te przyniosły w ubiegłym roku stratę w wysokości 1 mln zł. Dodał, że spółka ograniczyła koszty poprzez dostosowanie liczby taboru do oferty, którą zamawiają marszałkowie województw. - Oznacza to, że nie mamy już takiej nadwyżki taboru, jaką mieliśmy wcześniej, dlatego nie jesteśmy w stanie uruchomić pociągów musicREGIO na takich zasadach jak w latach ubiegłych - tłumaczył Lebda.

Pol'and'Rock Festival to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Przez wiele lat był znany pod nazwą Przystanek Woodstock. Jego 25. edycja odbędzie się 1-3 sierpnia 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. Na czterech scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Organizatorem imprezy jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która w ten sposób chce podziękować polskiej młodzieży za jej zaangażowanie w zimowy Finał WOŚP.

jm/ PAP