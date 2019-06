Kropiwnicki: przez zamieszanie z Kodeksem karnym zabójca Kristiny za 10 lat może wyjść na wolność

We wtorek rzecznik Sądu Okręgowego w Świdnicy sędzia Marzena Rusin-Gielniewska poinformowała, że ten sąd uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował na trzy miesiące 22-latka podejrzanego o zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Mężczyźnie grozi dożywocie. Podejrzany przyznał się do zabójstwa dziewczynki, a także do podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie.

Dziedziczak: zwykli ludzie muszą być chronieni przez państwo

- Reprezentujemy ugrupowanie, które staje po stronie zwykłych ludzi. Przestępcy mają mieć źle, jeżeli zrobili coś złego. Zwykli ludzie natomiast mają być, po pierwsze, chronieni przez państwo, a po drugie mają mieć poczucie sprawiedliwości - mówił w "Polityce na Ostro" Jan Dziedziczak z Prawa i Sprawiedliwości.

Robert Kropiwnicki zaznaczył z kolei, że nowelizacja Kodeksu karnego, która w czwartek została przyjęta przez posłów "jest uchwalana doraźnie i łamie wszystkie procedury Sejmu". - Nawet jeśli ten przestępca, który zamordował dziewczynkę, zostanie skazany, to za 10 czy 15 lat Trybunał Konstytucyjny uzna, że Kodeks na podstawie, którego został skazany, jest nieważny, bo przy jego uchwaleniu złamano konstytucję. W efekcie ten morderca może wyjść na wolność - tłumaczył w programie Agnieszki Gozdyry.

Michał Kamiński wskazał, że rolą polityków nie jest podsycanie nienawiści, ale przekonanie społeczeństwa, że przestępcą skutecznie zajmą się sądy. - Trzeba powiedzieć: po to mamy, drodzy obywatele, państwo, by ono z całą surowością zajęło się sprawcą - przekonywał poseł PSL-UED.

