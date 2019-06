Lider AGROunii: odbieram liczne telefony od działaczy Wiosny

- Przed nami bardzo duże wyzwanie. Powszechny program budowy mieszkań. To jest to, co łączy wszystkich - przekonywał Michał Kołodziejczak w programie "Polityka na Ostro". Lider nowej partii Prawda przekonywał, że już teraz odbiera wiele telefonów od działaczy Wiosny, "zawiedzionych podsycaniem konfliktu ideologicznego".