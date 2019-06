Burze z gradem i upały. Ostrzeżenia dla dziewięciu województw

IMGW wydało alerty przed burzami z gradem dla województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz południowej części woj. mazowieckiego. Prędkość wiatru osiągnie w porywach do 70 km/h.

Twojapogoda.pl alarmuje, że w ciągu jednej godziny może spaść nawet do 30 mm deszczu, przez co możliwe są "lokalne podtopienia dróg i zabudowań". Grad może mieć średnicę do 3 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Dodatkowo porywisty wiatr może zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

"Mogą powodować straty materialne"

IMGW ostrzega również przed upałem w woj. lubuskim oraz północnej części województw: dolnośląskiego i opolskiego. Informacje o zagrożeniach zamieściło na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

🔔Aktualizacja: dzisiaj #burze z gradem możliwe już w 6 województwach (mazowieckie, lubelskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie – #wiatr do 70 km/h, #opady do 30 mm). Natomiast na południowym zachodzie i w woj. lubuskim #upał (do 31°C). Uważajcie! #pogoda 🔊 pic.twitter.com/BELOD3vmt3 — RCB (@RCB_RP) 19 czerwca 2019

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, należy śledzić komunikaty i sytuację pogodową.

bas/ PAP, Twojapogoda.pl