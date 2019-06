Tłum przed prokuraturą w Świdnicy. W stronę budynku poleciały kamienie

"Nie wyobrażam sobie co przeżywają rodzice dziecka", "to nie mieści się w głowie; mamy dzieci i od razu człowiek staje się rodzicem tej dziewczynki", "taki człowiek nie powinien chodzić po świecie", "to nie człowiek, to bydle" - mówili zgromadzeni przed prokuraturą mieszkańcy.

Tłum spodziewał się, że podejrzany zostanie wyprowadzony tylnym wejściem do prokuratury, gdzie stały policyjne auta. Tymczasem został on w kordonie policji wyprowadzony bocznym wejściem, pod które podjechał nieoznakowany samochód. Auto z podejrzanym błyskawicznie odjechało.

Został zatrzymany

O zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo dziewczynki poinformował w niedzielę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wieczorem 22-letni mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Policja podała, że podejrzany mężczyzna nie jest mieszkańcem powiatu świdnickiego.

Jak poinformował w niedzielę podczas konferencji prasowej Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy obecnie trwają czynności związane z weryfikowaniem i zabezpieczaniem materiału dowodowego. - Mężczyzna został zatrzymany dzisiaj w godzinach popołudniowych. Mamy 48 godzin, to jest ten czas, w ramach którego musimy wykonać niezbędne czynności, które by pozwoliły na przedstawienie zarzutów, a potem przesłuchanie podejrzanego i ewentualne skierowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie - powiedział prok. Pindera.

Podłoże seksualne

Jak informowała prokuratura w Świdnicy, przyczyną śmierci 10-letniej dziewczynki, której ciało znaleziono w czwartek w lesie sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny, były rany kłute klatki piersiowej i szyi; zbrodnia miała podłoże seksualne.

Ciało dziewczynki znaleziono w czwartek około godziny 17 w lesie sześć kilometrów od miejscowości Mrowiny, gdzie mieszkała. Zwłoki znalazła kobieta, która była w lesie na spacerze.

Dziewczynka w czwartek około godziny 13 wyszła ze szkoły położonej w centrum wsi Mrowiny; od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od miejsca, w którym mieszkała.

WIDEO - Ewolucja trwała 15 sekund. Skończyło się tragicznie [NAGRANIE] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/luq/ Polsat News, PAP