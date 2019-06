Wyzwiska i groźby w przedszkolu. "Zawinę cię w dywan i wywalę"

"Śmierdzisz, zatruwasz powietrze", "zaraz ci wleję", "będziesz jadła na podłodze" - to tylko część zwrotów, które wychowawczyni publicznego przedszkola nr 5 w Radomiu kierowała do trzylatków. Anonimowy list z fragmentami oraz nagraniem z dyktafonu trafił do rodziców i dyrekcji przedszkola. Nauczycielka została zawieszona, a sprawa przekazana prokuraturze.