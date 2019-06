Budka: politycy powinni trzymać się z daleka od sprawy zabójstwa 10-latki

- Jako ojciec 6-latki, człowiek wrażliwy, myślę każdy z nas patrzy na tego typu czyny z wielkim oburzeniem i chcielibyśmy, żeby taki człowiek najlepiej już nigdy nie wyszedł z więzienia, ale to sądy mają wydawać wyroki. Jestem przekonany, że zostanie zebrany szybko materiał dowodowy, a sąd powinien tę sprawę rozstrzygnąć. Jestem przeciwnikiem tego, żeby politycy wydawali wyroki - powiedział były minister sprawiedliwości, odnosząc się do sprawy zabójstwa Kristiny z Mrowin.

W programie wiceszefowi PO zostało odtworzone nagranie, na którym słychać jak osadzeni w areszcie śledczym w Świdnicy "przywitali" Jakuba A.

Budka podkreślił, że "w subkulturze więziennej to jest bardzo częste, że bandyta, który dopuszcza się zbrodni na dziecku jest najniżej w więziennej hierarchii".

- Mimo wszystko będę upierał się, że to sąd ma wydać wyrok. Wiem, że w czasach populistów, kiedy w ministerstwie sprawiedliwości rządzą ludzie, którzy bardzo lubią działać pod publikę, takie poglądy nie bywają popularne, ale żyjemy w cywilizowanym kraju i to nie więźniowie i opinia publiczna mają wydawać wyroki, ale niezawisły sąd - dodał.

"Ziobro lubi bawić się w szeryfa"

- Mam nadzieję, że nie dojdzie do samosądu w więzieniu. Wiem, jak dobrzy są polscy funkcjonariusze służby więziennej, w jak ciężkich warunkach pracują i wiem, że dołożą wszelkich starań, by nie doszło do czegoś złego i żeby ten sprawca mógł czekać na proces sądowy, a sąd zajmie się nim w sposób profesjonalny - powiedział Budka w rozmowie z Piotrem Witwickim.

- My, politycy powinniśmy starać się kierować zdrowym rozsądkiem i literą prawa. Wiem, że mój następca (Zbigniew Ziobro - red.) lubi bawić się w szeryfa i ferować wyroki, nawet w takich sprawach, które są bardzo bulwersujące, ale powinien się od tego powstrzymać. Nie politycy, nie media będą skazywać. W cywilizowanym kraju robią to sądy - zaznaczył były minister sprawiedliwości.

"W Polsce drastycznie wzrósł czas oczekiwania na wyrok"

- Najgorsze co może być, to wykorzystywanie ludzkiej tragedii do tego, by w jakiś sposób uzasadniać błędne, absurdalne decyzje legislacyjne. Mam nadzieję, że minister sprawiedliwości powstrzyma się od tego typu działań - dodał.

- Wszyscy żyjemy tą tragedią. Jesteśmy z rodzicami ofiary, podejrzewam, jaki ból muszą przeżywać. Nie wykorzystujmy tego politycznie, niech sąd i prokuratura zrobią swoje, a politycy powinni od tej sprawy trzymać się z daleka - powiedział Budka.

Wiceszef PO podkreślił, że politycy "powinni tworzyć dobre prawo, które będzie egzekwowane bardzo szybko". - Tymczasem w Polsce, w ostatnich trzech latach, bardzo drastycznie wzrósł czas oczekiwania na wyrok sądowy - zwrócił uwagę Budka.

Dotychczasowe odcinki programu "Wydarzenia i Opinie" można obejrzeć tutaj.

wka/hlk/prz/ polsatnews.pl