Jest areszt dla 22-latka podejrzanego o zabójstwo Kristiny

We wtorek Sąd Rejonowy w Świdnicy przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o trzymiesięcznym aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin. 22-latek na razie nie ma obrońcy. Zostanie przewieziony do aresztu śledczego.