Ewolucja trwała 15 sekund. Skończyło się tragicznie [NAGRANIE]

Pilot Jaka-52, który w sobotę rozbił się na Wiśle w Płocku przyleciał na pokazy lotnicze z Niemiec. Według przedstawicieli organizatora imprezy był on wcześniej pracownikiem Lufthansy. Zakończona tragicznie ewolucja, była pierwszą jaką zaplanował podczas pokazów. Trwała 15 sekund. Moment wypadku i akcję ratowniczą zarejestrowały kamery Polsat News.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę ok. 10:50 , gdy uczestniczący w pokazach lotniczych pilot Jaka-52 wprowadził samolot w korkociąg. Wykonując akrobacje maszyna z nieustalonych na razie przyczyn spadła do rzeki. Okoliczności wypadku bada m.in. prokuratura.

Na miejsce wypadku natychmiast udały się łodzie motorowe służb ratowniczych i pogotowie ratunkowe. Jak się okazało, samolot Jak-52 po uderzeniu w taflę wody na Wiśle opadł na głębokość ok. 8 metrów, kabiną do dołu, co utrudniało wydobycie pilota. Akcja trwała mniej więcej trzy godziny.

Po wydobyciu z wraku ciała pilota, ze względu na obrażenia, jakie miał, odstąpiono od czynności ratowniczych. Lekarz obecny na miejscu stwierdził zgon mężczyzny.

Badanie przyczyn wypadku

Po wypadku do Płocka przybyli przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Piknik Lotniczy został przerwany; decyzja o jego ewentualnej kontynuacji - impreza rozpoczęła się w sobotę rano z planowanymi pokazami do niedzieli - ma zapaść po spotkaniu organizatora imprezy, czyli Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej m.in. z władzami Płocka, które zaplanowano na sobotę na godz. 17.

W miejscu, gdzie rozbił się Jak-52 pracuje nadal policja. Obecny jest prokurator, który nadzoruje czynności związane z zabezpieczeniem samolotu i paliwa do dalszych badań, jako materiałów dowodowych w śledztwie, które zostanie wszczęte. Wydobyta z rzeki maszyna zostanie przewieziona na płockie lotnisko i poddana szczegółowym oględzinom.

"Rodzinie i bliskim zmarłego Pilota składamy wyrazy głębokiego współczucia" - oświadczył w sobotę po południu płocki Urząd Miasta w specjalnym komunikacie informującym o wypadku Jaka-52.

ml/ Polsat News