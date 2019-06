Powalone drzewa i podtopienia po nocnych burzach. Kolejne ostrzeżenia na piątek

W czwartek do północy strażacy wyjeżdżali 508 razy. - Były to zdarzenia związane z silnym wiatrem, przede wszystkim połamane i powalone drzewa. Najwięcej takich akcji, bo aż 186, było na Warmii i Mazurach, 75 na Pomorzu Zachodnim i 60 w Łódzkiem - wyliczył Frątczak. Dodał również, że odnotowano 149 interwencji związanych z opadami deszczu.

Natomiast od północy do godz. 5 rano strażacy wyjeżdżali 146 razy. Najwięcej zgłoszeń związanych było z wiatrem i opadami. Na Pomorzu podejmowano działania 34 razy, w łódzkiem 33, a na Mazowszu 11 razy.

Jak podkreśla rzecznik PSP, w ciągu ostatniej doby z powodu warunków pogodowych nie ucierpiała żadna osoba.

4 tys. osób bez prądu

"Po przejściu frontu burzowego bez prądu pozostaje około 4 tys. odbiorców (stan na godz. 6.00). Województwo małopolskie – 1200, podlaskie – 953, warmińsko-mazurskie – 952 i pomorskie – 950). Prace naprawcze trwają. W woj. pomorskim uszkodzeniu uległy dachy na 7 budynkach." - informuje Grzegorz Świszcz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB obowiązywał w centralnej i wschodniej części kraju do godz. 6 rano i dotyczył 12 województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, częściowo pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Fala upałów i lokalne burze

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił na piątek ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla województw śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podlaskiego, natomiast ostrzeżenie przed upałami i burzami z gradem dla województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Od Podlasia przez Lubelszczyznę po Podkarpacie i Małopolskę miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25 st. na północy i Podhalu do 32 st. na Podkarpaciu, chłodniej na wybrzeżu: od 21 st. do 24 st. Wiatr na ogół słaby, czasie burz silniejszy, w porywach do 70 km/h.

