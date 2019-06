Umiera 150-letni dąb w Kazimierzu. Ktoś wywiercił w nim dziury i nalał trucizny

Przez 150 lat opierał się historii i żywiołom, ale wszystko wskazuje na to, że nie da rady oprzeć się człowiekowi. Wielowiekowy dąb w Kazimierzu Dolnym umiera. Ktoś wywiercił w nim dziury i wlał w nie truciznę. Usychające gałęzie zauważyli mieszkańcy. Sprawą zajęła się policja.

Historia jak z filmu. Na drodze do porozumienia stoi ponad stuletni dąb. Jeden z mieszkańców Kazimierza Dolnego najprawdopodobniej nie chciał czekać na decyzje urzędników i wziął sprawę w swoje ręce.

W nawiercone drzewo ktoś wlewa truciznę

- Ktoś niszczy drzewo, podlewa je środkiem na chwasty - powiedziała "Wydarzeniom" Romana Rupiewicz, aktywistka ze stowarzyszenia Genius Loci.

Sprawą zajęli się już policjanci. Ustalają, czy atak na drzewo to prawda i kto za nim stoi.

- Dostaliśmy to zgłoszenie od współwłaściciela działki na której rośnie dąb - powiedziała podkomisarz Ewa Rejn z policji w Puławach.

Problemu nie było do czasu ustawienia tego ogrodzenia. Wcześniej ścieżką mieszkańcy docierali do pół i domów,omijając drzewo. Teraz to niemożliwe.

Wyzwiska, oskarżenia, możliwy rozlew krwi

- Tylko czekać aż dojdzie do rozlewu krwi. Są wyzwiska, wzajemne oskarżenia - wyjaśnił Janusz Kowalski, radny z Kazimierza Dolnego.

A wystarczy zdaniem lokalnych obrońców przyrody wytyczyć nowa drogę. Jest nawet w zatwierdzonym planie zagospodarowania. Problem tylko w tym,ze to może słono kosztować.

- Trzeba wykupić działki, ale zależy nam na załatwieniu sprawy, wiec traktujemy to poważnie - powiedział Dariusz Wróbel, zastępca burmistrza Kazimierza.

Aktywiści zapowiadają,ze jeśli urzędnicy nie rozwiążą problemu, będą chronić konające drzewo własnym ciałem.

- Trzeba się będzie do niego przywiązać - powiedział jeden z obrońców 150-letniego dębu.

Na Mazurach umiera zabytkowa aleja

Policja bada podobna sprawę w woj. warmińsko-mazurskim. Tam komuś przeszkadzała zabytkowa aleja, dlatego postanowił "pomóc" w zmianie krajobrazu.

Policjanci z Braniewa szukają sprawcy podcięcia alei zabytkowych dębów. Nieznany sprawca uszkodził, prawdopodobnie piłą, cały szpaler 34 drzew rosnących wzdłuż drogi pomiędzy wsiami Dobry i Spędy (woj. warmiński-mazurskie). Wandalowi grozić może nawet 20 milionów złotych kary. W ocenie ekspertów w ciągu najbliższych lat drzewa mogą całkowicie obumrzeć.

hlk/ Polsat News, "Wydarzenia"