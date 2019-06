Prezydent Duda z wizytą w Teksasie. Rozmowy o energetyce i leczeniu raka [WIDEO]

Podczas spotkania z reprezentantami firm energetycznych rozmawiano "o tym, jaka jest sytuacja w Polsce, jakie są realia" - przekazał Duda.

Po jego zakończeniu, prezydent wraz z ministrem energii USA odwiedzi Sabine Pass - gazoport firmy Cheniere, zlokalizowany u ujścia rzeki Sabine do Zatoki Meksykańskiej na granicy Teksasu ze stanem Luizjana, ok. 160 km. od śródmieścia Houston.

PGNiG podało w środę, że kupi więcej skroplonego gazu ziemnego (LNG) w USA. Polska spółka zakontraktowała 1,5 mln ton LNG rocznie więcej przez 20 lat od firmy Venture Global z planowanego terminala eksportowego Plaquemines LNG.

Wyjaśniło, że zgodnie z zapisami porozumienia wolumen LNG odbieranego z terminalu Plaquemines począwszy od 2023 roku został zwiększony z 1,0 mln do 2,5 mln ton rocznie.

Tym samym łączny wolumen zakupionego przez PGNiG gazu z obu terminali budowanych przez Venture Global LNG osiągnie 3,5 mln ton LNG rocznie - 1,0 mln ton pochodzić będzie z terminalu Calcasieu Pass, a 2,5 mln ton - z terminalu Plaquemines.

- Chcemy być silnym hubem, jeśli chodzi o dostarczanie gazu ziemnego do Europy, przede wszystkim do Europy Środkowej - podkreślił prezydent.

- Cieszę się, że te umowy są, dlatego że ta współpraca się rozwija (…). Tego gazu ze Stanów Zjednoczonych rzeczywiście w najbliższych latach przewidujemy bardzo duże dostawy do naszego kraju. Chcemy być silnym hubem, jeżeli chodzi o dostarczanie tego rodzaju źródła energii do Europy, przede wszystkim do Europy Centralnej. To także jest element naszego działania w ramach współpracy Trójmorza - dodał.

Memorandum ws. wykorzystania energii jądrowej

Porozumienie dotyczące zwiększenia ilości kupowanego gazu z USA podpisano podczas wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie. W uroczystości udział wzięli minister energii USA Rick Perry oraz Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Perry i Naimski podpisali ponadto memorandum o współpracy w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej. Zdaniem prezydenta USA Donalda Trumpa, umowa ta poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski i zacieśni polsko-amerykańskie więzi handlowe.

"Nowa strategia walki z rakiem"

Prezydent Duda w piątek po południu odwiedzi też centrum onkologiczne Uniwersytetu Teksas - MD Anderson Cancer Center w Houston, gdzie zaplanowana jest ceremonia podpisania memorandum o współpracy między tym ośrodkiem a Ministerstwem Zdrowia.

W czwartek podczas spotkania z Polonią w Houston prezydent Duda mówił, iż zostanie przygotowana nowa strategia walki z rakiem. Strategia ta miałaby powstać we współpracy z ekspertami z MD Anderson Cancer Center.

Prezydentowi będzie towarzyszył minister zdrowia Łukasz Szumowski, który - jak zapowiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski - podpisze umowę o współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka ze specjalistami ze Stanów Zjednoczonych.

Para prezydencka spotka się też z pracownikami MD Anderson Cancer Center, w tym lekarzami polskiego pochodzenia.

