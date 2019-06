"Żadnych urlopów, żadnego odpoczynku, ofensywa". Posiedzenie klubu PiS w warszawskim hotelu

W piątek politycy klubu PiS spotykają się, by dyskutować m.in. o nadchodzącej kampanii wyborczej. - Mobilizacja przed wyborami parlamentarnymi. Żadnych urlopów, żadnego odpoczynku, ofensywa. Wygraliśmy wybory europejskie, czas na następny krok - powiedział przed wejściem do hotelu, w którym odbywa się posiedzenie europoseł PiS Ryszard Czarnecki.

W środę odbył się komitet wykonawczy partii, a w czwartek Komitet Polityczny partii zdecydował, że Joachim Brudziński będzie szefem sztabu wyborczego PiS, a Beata Szydło - szefem rady sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.



Wyjazdowe spotkanie klubu PiS odbywa się w jednym z warszawskich hoteli. W spotkaniu planowany jest udział zarówno prezesa Jarosława Kaczyńskiego jak i premiera Mateusza Morawieckiego.

"Życzymy opozycji, żeby znalazła program"

- Zero triumfalizmu, ale musimy ciężko pracować i to jest kolejny etap - podkreślił Czarnecki w rozmowie z dziennikarzami.

Zapytany, jak ocenia wybór Joachima Brudzińskiego na szefa sztabu, odpowiedział: "Joachim jest jedną z twarzy PiS-u. W każdej kampanii uczestniczył. Będzie na pewno świetnym szefem sztabu. Szczególnie, że jego osobowość jest taka, że raczej ludzi łączy, a nie dzieli, więc myślę, że to bardzo dobry wybór".

- Program mamy, będziemy go modyfikować. Życzymy opozycji, żeby także ten program stworzyła, znalazła, bo na razie tak kiepsko z tym - powiedział Czarnecki.

- Myślę, że pan prezes dokona oceny kampanii, wyciągniemy wnioski, bo jeszcze szereg rzeczy można poprawić. Nie wszystko było idealnie po naszej stronie. Myślę, że to będzie wskazanie kierunku pracy i apel o mobilizację bardzo mocny - stwierdził europoseł.

Jak dodał, "to nie jest tak, że ten fantastyczny wynik (wyborów do europarlamentu - red.) nas uśpi. Będziemy szukać jeszcze rezerw, bo one istnieją i myślę, że je znajdziemy".

"Zabieramy się do pracy"



Wcześniej szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział, że podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarzyści będą rozmawiać m.in. o kampanii wyborczej przed październikowymi wyborami do Sejmu i Senatu. Na posiedzeniu przedstawione zostaną też decyzje dotyczące sztabu wyborczego, harmonogram prac oraz przygotowania do konwencji programowej zaplanowanej na początek lipca.



- Jednym słowem bardzo energicznie, stanowczo i pracowicie zabieramy się do pracy przed wyborami - oświadczył Terlecki.



"O układzie list będziemy mówić troszkę później"



Terlecki podkreślił, że partia przygotowuje się do wyborów parlamentarnych, powołując m.in. sztab wyborczy. - Natomiast o listach czy układzie list wyborczych będziemy mówić troszkę później - zapowiedział.



Szef klubu PiS pytany, czy jest możliwe, że wybrani w majowych wyborach europosłowie wystartują w wyborach parlamentarnych odpowiedział, że jest to mało prawdopodobne. - Jest natomiast więcej niż prawdopodobne, że europosłowie zaangażują się bardzo mocno w kampanię wyborczą - zapowiedział Terlecki.

