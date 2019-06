Przymusowe lądowanie na Okęciu

Jeden z pasażerów lecący w klasie biznes awanturował się i próbował wtargnąć do kokpitu podczas lotu z Barcelony do Moskwy. Załoga próbowała go uspokoić, lecz nie słuchał się jej poleceń. Samolot musiał więc wylądować w Warszawie, gdzie mężczyznę ujęła polska straż graniczna. Był pod wpływem alkoholu.