Paweł Wojtunik gościem "Graffiti" [TRANSMISJA]

- Często jest tak w skomplikowanych sprawach, że prawda leży pośrodku. Dziś to ludzie władzy, którzy są wymienieni są w liście Marka Falenty do prezydenta mają wszelkie instrumenty i możliwości, by tę sprawę wyjaśniać. Ja jestem chyba osobą, która najmniej wie, czy Falenta blefuje czy nie - powiedział Wojtunik.

Jak dodał, "często przestępcy imają się wszelkich sposobów i metod, żeby się bronić". - Niezależnie od tego co opowiadają i o kim opowiadają, osoby pomawiane czy te, o których mówią, muszą to udowodnić - podkreślił.

prz/ Polsat News