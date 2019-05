"Graffiti": Paweł Wojtunik, były szef CBA. Polsat News godz. 7:45

Gościem programu "Graffiti" będzie Paweł Wojtunik, były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Piotr Witwicki zapyta go m.in. o pozew, który przeciwko niemu zapowiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Poszło o wypowiedź Wojtunika, który po ataku na policjanta w Busku-Zdroju, stwierdził, że "napastnik, to jeden z organizatorów spotkania wyborczego Jakiego". Transmisja o godz. 7:45.

W sobotę na Twitterze były szef CBA i CBŚ Paweł Wojtunik napisał: "Atak radnego na policjantów w Busku Zdrój. Dwóch policjantów rannych od noża. I to w biały dzień... Czy dlatego, że sprawca to radny związany z władzą @jbrudzinski i @PatrykJaki milczą??? Czy dlatego, że to jeden z organizatorów dzisiejszego spotkania wyborczego @PatrykJaki ???". Post opatrzył zdjęciem radnego w towarzystwie Patryka Jakiego. To ten samorządowiec miał nożem zaatakować policjanta.

Wiceszef resortu sprawiedliwości na pytanie o to, czy mężczyzna jest jego znajomym, odpowiedział: "Żaden mój znajomy. Po prostu po spotkaniach, których odbywam codziennie dziesiątki, przychodzą różni ludzie i proszą o zdjęcie. Trudno, żebym ja pytał, żeby ktoś mi podpisał deklarację, że w przyszłości nie popełni przestępstwa" - powiedział. Dodał, że ten mężczyzna ma zdjęcia z politykami wszystkich opcji.



Patryk Jaki zapowiedział także, że pozwie Pawła Wojtunika za wpis mówiący o tym, że mężczyzna organizował jego spotkanie wyborcze.

Były szef CBA i CBŚ, kandydat Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, uznał, że "straszenie pozwem odbiera jako element kampanii wyborczej Jakiego".

