Trump "wcielił" Księżyc do Marsa. Konsternacja po wpisie prezydenta USA

"W NASA nie powinni mówić o locie na Księżyc – zrobiliśmy to 50 lat temu! Powinni się skupić na o wiele większych rzeczach takich jak Mars (którego częścią jest Księżyc)" - napisał Donald Trump na Twitterze.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 czerwca 2019

Wpis prezydenta USA zszokował wielu naukowców i entuzjastów kosmosu, którzy natychmiast wytknęli Trumpowi pomyłkę.

I know reading isn’t really your thing so here are some pictures!



That red circley thing— That is Mars.



That smaller white circley thing— That is the Moon.



Mars ∩ Moon = Ø pic.twitter.com/6nTioXYBKj — Ryan Hill (@RyanHillMI) 7 czerwca 2019

June 7th, 2019, the day the moon became a part of Mars. pic.twitter.com/9zTlgOpaGe — Heather Carlson (@Hezzah) 7 czerwca 2019

What?? The moon is.. A part of mars? Can someone explain? 😟 — Ross O'Donovan (@RubberNinja) 8 czerwca 2019

Jak zauważył "Guardian" wpis Trumpa jest o tyle zaskakujący, że prezydent do niedawna bardzo entuzjastycznie wypowiadał się o powrocie ludzi na ziemskiego satelitę.

Pod koniec 2017 roku Trump podpisał "Dyrektywę Polityki Kosmicznej 1", przewidującą wznowienie amerykańskich lotów załogowych na Księżyc i ewentualne podjęcie takich lotów na Marsa.

W marcu wiceprezydent USA Mike Pence ogłaszając, że "nadszedł czas na kolejny wielki krok", zapowiedział "powrót amerykańskich astronautów na Księżyc w ciągu najbliższych 5 lat, ustanowienie tam stałej bazy i przygotowanie się do lotu na Marsa".

BIG NEWS: President Trump and @VP Pence have directed @NASA to return astronauts to the Moon in the next 5 years.



Challenge accepted. Now let’s get to work.https://t.co/MjcDSG6NLc pic.twitter.com/QqYofbKzOe — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 26 marca 2019

Wiceprezydent zaznaczył również, że pierwszy w XXI wieku lot ludzi na Księżyc musi być zrealizowany jak najszybciej i wszelkimi możliwymi środkami.

W maju kolejny raz głos w sprawie lotów kosmicznych zabrał Trump, który poinformował zwiększeniu budżetu Amerykańskiej Agencji Kosmicznej.

"Moja administracja przywraca NASA do wielkości i wracamy na księżyc, a następnie na Marsa" - napisał Trump. "Aktualizuję budżet o dodatkowe 1,6 miliarda dolarów, aby wrócić w kosmos w wielkim stylu" - dodał.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 maja 2019

Pierwsze lądowanie ludzi na Księżycu miało miejsce w 1969, ostatnie w 1972 roku. Łącznie powodzeniem zakończyło się sześć załogowych lotów, a po powierzchni ziemskiego satelity spacerowało jak dotąd 12 ludzi.

dk/msl/ polsatnews.pl, The Guardian