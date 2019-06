Burze z gradem w trzech województwach. Do 30 stopni na północnym wschodzie kraju

Jak informuje IMGW, na północnym zachodzie i północy Europy pogodę kształtuje niż znad Morza Północnego z układem frontów atmosferycznych. Nad pozostałymi obszarami kontynentu są układy wysokiego ciśnienia z centrami nad Francją, Niemcami i zachodnią Rosją. Polska jest w zasięgu zatoki niżu znad Morza Północnego, w strefie przemieszczającego się na wschód kraju frontu atmosferycznego. We wschodniej połowie kraju nadal będzie zalegało gorące zwrotnikowe powietrze, nad pozostały obszar z zachodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

❗️#IMGW wydał #ostrzeżenia przed burzami z gradem dla trzech województw. Wg prognoz, burze mogą dziś pojawić się także w innych regionach. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. 👇#burze #pogoda pic.twitter.com/Ro6xwgOv4J — RCB (@RCB_RP) 8 czerwca 2019

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, a głównie we wschodniej połowie kraju, również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm, a lokalnie na Mazurach, Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej do 40 mm. Temperatura maksymalna od 22 st.C na zachodzie, 23 st.C, 28 st.C na przeważającym obszarze, do 30 st.C na północnym wschodzie; chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 20 st.C do 22 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków południowych, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Temperatura minimalna od 11 stopni

W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami i tam też przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 11 st.C miejscami na północy, 12 st.C, 15 st.C na przeważającym obszarze, do 18 st.C na krańcach wschodnich; chłodniej w rejonach podgórskich od 6 st.C do 10 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie początkowo na krańcach wschodnich południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę zachmurzenie małe, gdzieniegdzie umiarkowane, jedynie na krańcach południowo-wschodnich okresami możliwy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st.C na Półwyspie Helskim, 23 st.C, 25 st.C na przeważającym obszarze, do 26 st.C na Śląsku Dolnym i Opolskim oraz na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

W stolicy przelotne opady deszczu i burze

W sobotę w Warszawie początkowo zachmurzenie małe stopniowo w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie opady gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burzy od 20 mm do 30 mm, lokalnie możliwa kumulacja opadów do 40 mm. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo południowo-wschodni po południu skręcający na północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane potem małe. Temperatura minimalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

WIDEO - 23-letni motocyklista zginął pod kołami nieoznakowanego radiowozu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl, PAP