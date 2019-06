Jasne ubranie, nakrycie głowy, zero alkoholu. Porady na upalne dni

- Noś jasne, przewiewne ubrania wykonane z naturalnych tkanin, dobrze przepuszczających powietrze; pamiętaj o odpowiednim nakryciu głowy, które zabezpieczy przed przegrzaniem oraz o okularach przeciwsłonecznych z filtrem chroniącym oczy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Regularnie stosuj krem z filtrem - zaleca sanepid.

- Zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, używaj wentylatorów i klimatyzacji, wietrz je - najlepiej rano lub wieczorem; pamiętaj o regularnych posiłkach, wybierając lekkie dania; żywność przechowuj w warunkach chłodniczych; pij systematycznie, najlepiej wodę i unikaj alkoholu - radzi.

Rzecznik GIS przypomina, że należy unikać wychodzenia z domu i wysiłku fizycznego szczególnie w trakcie upalnych godzin, a jeśli to konieczne, trzeba szukać zacienionych miejsc. Zaleca, by ograniczać spacery między godziną 10 a 16.

Zaznacza, że w upalne dni należy zasłaniać okna eksponowane na słońce i zamykać je, jeśli na zewnątrz jest cieplej niż we wnętrzu budynku.

- Jeśli nie możesz przebywać w domu, staraj się wchodzić często do chłodnych, klimatyzowanych pomieszczeń, np. sklepów czy kin. Jeśli jest taka możliwość, regularnie bierz chłodną kąpiel lub prysznic, zwilżaj skórę wielokrotnie w ciągu dnia - radzi Bondar.

- Nie wahaj się zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty zwłaszcza gdy przyjmujesz leki bez recepty lub zamierzasz przyjmować. Zgłoś się do lekarza, gdy zauważysz u siebie następujące objawy: ból, zawroty, głowy, osłabienie, nudności, wymioty, kurcze mięśni - zwłaszcza brzucha i nóg - zaleca.

- Nie wahaj się poprosić o pomoc sąsiadów; dowiedz się jak czuję się osoba samotna lub chora mieszkająca w twoim sąsiedztwie - podkreśla.

Aktualizacja: ostrzeżenia #IMGW przed upałem (do 32°C) już dla Wielkopolski, Pomorza i Pomorza Zachodniego, Kujaw i woj. lubuskiego. Natomiast na Warmii i Mazurach, a także na Podlasiu po południu mogą wystąpić #burze z gradem (opady do 30 mm, wiatr do 70 km/h). #pogoda #upał pic.twitter.com/50nIC7Pef0