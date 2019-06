Strażacy poszukują dwóch osób po wybuchu w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu. Budynek grozi zawaleniem

W piątek nad ranem strażakom udało się ugasić pożar w kamienicy w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie w czwartek wieczorem doszło do eksplozji. Trwają prace nad umocnieniem konstrukcji budynku, żeby można było rozpocząć przeszukiwanie rumowiska, w którym mogą być ludzie. Budynek jest zniszczony tak poważnie, że strażacy pracują rękami. Cegła po cegle usuwają gruzowisko, aby dotrzeć do zaginionych.

Do wybuchu na drugim piętrze starej kamienicy w sąsiedztwie kozielskiego rynku doszło w czwartek, kwadrans po dziewiętnastej. Przypadkowym świadkom udało się wyprowadzić z budynku starszą kobietę. Na miejscu błyskawicznie zjawili się pierwsi strażacy, którzy wynieśli w płonącego już domu ciężko rannego mężczyznę.

- Widzieliśmy kobietę w oknie. Nie zastanawialiśmy się długo. (...) Weszliśmy do środka, było duże zadymienie, staraliśmy się koszulkami zakrywać twarz, żeby nie nawdychać się tego dymu, wzięliśmy tę kobietę i znieśliśmy na dół - relacjonował w Polsat News jeden z mężczyzn.

Pożar objął drewnianą konstrukcję dachu i wnętrze budynku. Na skutek pożaru i wybuchu zarwał się strop między drugim a pierwszym piętrem. Budynek osłabiony pożarem i tonami wody użytymi do gaszenia grozi zawaleniem. Jak powiedział mł. brygadier Leszek Morkis z kędzierzyńsko-kozielskiej jednostki Państwowej Straży Pożarnej, według świadków w budynku mogą znajdować się jeszcze dwie osoby.

Specjalistyczne jednostki są już na miejscu

- Uszkodzenia są poważne i przed rozpoczęciem akcji poszukiwawczej w gruzowisku konieczne będzie ugaszenie ognia, odpowiednie wzmocnienie budynku, by zminimalizować ryzyko dla ratowników - powiedział Morkis.

Do Kędzierzyna-Koźla przyjechały wyspecjalizowane jednostki ratownicze z Brzegu, Grodkowa i Jastrzębia Zdroju. Na miejscu jest około stu strażaków. Dowództwo nad akcją objął opolski komendant wojewódzki PSP starszy brygadier Krzysztof Kędryk. Jeszcze w czwartek w nocy próbowano rozpocząć przeszukanie gruzowiska przy pomocy specjalnie przeszkolonego psa, jednak ze względu na trwający pożar i niepewny stan budynku poszukiwania musiano przerwać.

- O godz 2:45 ugasiliśmy budynek i przystąpiliśmy do akcji poszukiwawczej. Wprowadziliśmy psy, ale ich wskazania nie były dokładne. Podjęliśmy decyzję o przeszukaniu budynku, chociaż jest to bardzo trudne, bo budynek jest w środku bardzo zniszczony. Specjalna grupa poszukiwawcza i ratownictwa technicznego przystąpiła do zabezpieczania, stemplowane są stropy i cegła po cegle posuwamy się naprzód. Na gruzowisku pracują 32 zastępy i 86 ratowników - dodał Morkis w rozmowie z Polsat News.

"Teren trudny technicznie"

- Nasze działania są ukierunkowane na jak najszybsze dotarcie do tych osób, prawdopodobnie uwięzionych. Na obecną chwilę nie dotarliśmy do nich. Prawdopodobnie te osoby są w prawej stronie kamienicy, gdzie są zawalone stropy i ściany - powiedział Morkis.

Jak dodał "obszar do przeszukania jest niewielki, ale ze względu na zniszczenia teren jest trudny technicznie".

Przybyły na miejsce wojewoda Adrian Czubak powiedział, że w piątek, w porozumieniu z władzami samorządowymi zostanie opracowany plan pomocy wszystkim poszkodowanym. O tym, czy będzie możliwy remont kamienicy, zadecydują eksperci z nadzoru budowlanego. Z noclegu w jednym z miejscowych hoteli skorzystały trzy osoby ewakuowane z okolicy miejsca zdarzenia.

Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną eksplozji. Budynek był zasilany z sieci gazowej, jednak strażacy nie wykluczają innych możliwości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że kierownictwo resortu jest w ciągłym kontakcie z kierującymi akcją ratowniczą strażakami. Na miejscu jest śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

dk/hlk/ PAP, Polsat News