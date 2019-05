18-latka zmarła, bo z piecyka gazowego ulatniał się tlenek węgla. Kominiarze na ławie oskarżonych

Podczas pierwszej rozprawy odczytano akt oskarżenia. Kominiarze Paweł M. i Łukasz P. odmówili składania wyjaśnień. Przesłuchano świadków. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 25 lipca.

"Nie wykryli nieprawidłowości"

18-letnia dziewczyna zmarła w lutym 2015 r. w mieszkaniu bloku na jednym ze skarżyskich osiedli, po zatruciu tlenkiem węgla, który ulatniał się z gazowego piecyka w łazience. Nadmierne stężenie czadu było spowodowane brakiem doprowadzenia wystarczającej ilości powietrza do mieszkania. Dwanaście dni przed zgonem pokrzywdzonej, mieszkanie w ramach okresowej inspekcji, kontrolowali kominiarze.

Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód oskarżyła Pawła M. i Łukasza P. o narażenie pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, a konsekwencją ich zaniechań było nieumyślne spowodowanie śmierci dziewczyny.

- Kominiarze nie zweryfikowali, czy zostało wykonane zalecenie protokołu okresowej kontroli w tym bloku z 2014 r. - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.

Dodał, że "nie wykryli nieprawidłowości, które zostały stwierdzone - a polegały one na braku dopływu właściwej ilości powietrza do mieszkania. W konsekwencji nie powiadomili zarówno użytkownika mieszkania jak i spółdzielni mieszkaniowej o istniejącym zagrożeniu. Także wbrew obowiązkowi nie powiadomili organów nadzoru budowlanego o konieczności zaprzestania doprowadzenia gazu do mieszkania".

Oskarżonym kominiarzom grozi do pięciu lat więzienia.

