115 mln chłopców i mężczyzn zmuszonych do wczesnego małżeństwa

Ok. 115 mln chłopców i mężczyzn na świecie zostało zmuszonych do małżeństwa jako dziecko. Wśród nich co piąty (czyli ok. 23 mln) miał mniej niż 15 lat - podał w piątek UNICEF. Najwięcej wczesnych małżeństw jest zawieranych w krajach Afryki Subsaharyjskiej i Karaibów.