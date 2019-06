Huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pieniądze zebrali biegacze

Huśtawka dla niepełnosprawnych stanęła w parku Planty w Białymstoku. Została sfinansowana przez fundacje Spartanie Dzieciom i Białystok Biega. Oprócz ich wsparcia, na urządzenie "zrzuciło się" kilkuset biegaczy startujących w białostockim półmaratonie. Huśtawka kosztowała ok. 20 tys. zł, natomiast teren udostępniło miasto.

- Spełniły się moje marzenia - powiedziała 11-letnia Julia, która porusza się na wózku inwalidzkim. Kiedy była młodsza i mniejsza, mogła korzystać ze zwykłych huśtawek, ale teraz to już niemożliwe. przyznała, że nowo zamontowana huśtawka sprawia jej olbrzymią radość.

- Podczas rejestracji do biegu mogli dokupić taką dodatkową cegiełkę i to były różne kwoty - od dziesięciu do stu złotych - wyjaśnił w rozmowie z Polsat News Grzegorz Kuczyński, prezes fundacji Białystok Biega.

Tylko dla niepełnosprawnych

Huśtawka kosztowała około dwudziestu tysięcy złotych - teren udostępniło miasto. Mogą z niej korzystać tylko dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich.

- Jeżeli będzie ona wykorzystywana w sposób, do jakiego nie jest przeznaczona, to wówczas posłuży krócej i dzieci niepełnosprawne będą mogły z niej korzystać rzadziej - mówiła Urszula Boublej z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Pozostałe dzieci mogą bawić się na huśtawkach ustawionych kilkanaście metrów dalej.

