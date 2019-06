Śledztwo w Tatrach. Szukają Pauliny ze Stargardu. Podpisała się na kamieniu

- Działamy w celu ustalenia sprawców tego aktu wandalizmu. Na skałach pojawiły się bazgroły. Napisano mazakami na przykład: "droga krzyżowa Rafała", "Kraków", "Wawel", "HWDP", "Paulina Stargard", "Wrocław", "Poznań", "Gdańsk" - powiedział komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Edward Wlazło.

Wycieczka szkolna w szale bazgrania

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że to najprawdopodobniej wycieczka szkolna ze Stargardu. Prowadzimy cały czas czynności w tej sprawie, zawiadomiliśmy policję - wyjaśnił.

Napisy pracownicy parku odkryli w czwartek rano. Przypuszczają, że mogły się pojawić środę. Sprawcom tego aktu wandalizmu grozi kara grzywny od tysiąca zł oraz nakaz naprawienia szkody lub kara administracyjna sięgająca nawet kilku tysięcy zł.

- Będziemy dochodzić ukarania sprawców, bo to bardzo naganne zachowanie i sprawcy powinni ponieść dotkliwą karę, żeby nie było przyzwolenia na takie rzeczy - powiedział Edward Wlazło.

"Zachowanie głupie i nie do przyjęcia"

- Tatry to ostoja przyrody. To nie jest to samo, co namalowanie sprayem na murze czy na płocie. Tu wchodzą w grę walory przyrodnicze, estetyczne i biologiczne. Tego nie można zmyć środkami chemicznymi z uwagi na ochronę roślinności. To głupie i nie do przyjęcia zachowanie - dodał komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego.

- Zobaczymy, czy uda się to usunąć. W takich sytuacjach staramy się oczyścić skały - powiedziała Polsat News Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN. - Zależy wszystko od tego, czym je pomazano, jakich substancji czyszczących możemy użyć i czy rmusimy zrobić to ręcznie - dodała.



Straż parku zamierza sprawdzić również, dlaczego nie interweniował przewodnik, który obowiązkowo musi poprowadzić wycieczkę w góry.

Służby parku zgłosiły akt wandalizmu policji. W znalezieniu sprawców pomazania kamieni na szlaku pomoże ustalić monitoring.

hlk/ PAP