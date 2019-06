"To był błąd Waldemara. Ja bym tego nie zrobił". Sawicki o upublicznionym przez Pawlaka nagraniu

- Waldemar Pawlak upublicznił wewnętrzną wypowiedź z Rady Naczelnej PSL. Ja bym tego nie zrobił. To był błąd Waldemara - powiedział Marek Sawicki w programie "Wydarzenia i Opinie". Poseł PSL ujawnił, że Władysław Kosiniak-Kamysz w środę rozmawiał z byłym premierem i panowie "wyjaśnili sobie wszystkie sprawy".

Sawicki był pytany o nagranie z Rady Naczelnej PSL opublikowane w mediach społecznościowych przez Waldemara Pawlaka. Słychać na nim, jak m.in. b. premier krytykuje zachowanie Kosiniaka-Kamysza podczas wystąpienia Leszka Jażdżewskiego na Uniwersytecie Warszawskim. W środę Kosiniak-Kamysz w "Wydarzeniach i Opiniach" mówił, że odpowiedział już "na wystąpienia Pawlaka, ale to zostaje wewnąt". Zaznaczył, że "to co zdarzyło się w PSL-u, zostaje w PSL-u".

- W swojej wypowiedzi (Pawlak - red.) odnosi się do wyników wyborów do europarlamentu, a jednocześnie nie neguje propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza w zakresie budowania Koalicji Polskiej. Tu wręcz go wspiera - zapewniał Marek Sawicki w programie "Wydarzenia i Opinie".

Poseł PSL poinformował, że w środę Pawlak rozmawiał z Kosiniakiem-Kamyszem. Panowie mieli "wyjaśnić sobie wszystkie sprawy" i "nie mają do siebie żadnych pretensji".

- Wszyscy trzej wymieniani w mediach (Pawlak, Sawicki i Eugeniusz Kłopotek - red.) nie są oponentami Władysława Kosiniaka-Kamysza, a są zatroskani o Polskie Stronnictwo Ludowe - przekonywał Sawicki.

"Zakończyć podział PO-PiS"

Podczas ostatniego, sobotniego posiedzenia Rada Naczelna PSL ogłosiła zamiar tworzenia w najbliższych wyborach Koalicji Polskiej jako bloku ugrupowań, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".

- Koalicja Polska jest po to, by skończyć, ten sztuczny wywołany w Polsce w 2015 r. "PO-PIS-owy" podział - mówił Sawicki na antenie Polsat News.

Poseł powołując się na słowa "eksperta od analiz społecznych" powiedział, że poziom poparcia dla PiS i PO wśród ich wyborców wynosi 60-65 proc. - Czyli 35 proc. elektoratu ciągle poszukuje poza Platformą i poza PiS-em. Jeśli nie będzie propozycji oferty, budowania wspólnoty, budowania zgody, zakopania toporów wojennych, to z pewnością nie będzie lepiej. Siły państwa nie mierzymy wielkością armii, czy siłą policji, tylko zgodą obywateli - zaznaczył Sawicki.

Kosiniak-Kamysz rozmawia z Kukizem

Poseł powiedział, że "Koalicja Europejska bis" nie jest możliwa. - Ten projekt nie wypalił. Koalicja Europejska przegrała wybory z PiS-em. Dziś trzeba szukać innych, lepszych rozwiązań - przekonywał.

Sawicki poinformował też, że chciałby w Koalicji Polskiej znalazł się Kukiz'15. - Są prowadzone takie rozmowy. Jeżeli z tamtej strony będzie odpowiedź pozytywna, to widzimy współpracę z Pawłem Kukizem - poinformował. Dodał, że Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z Pawłem Kukizem.

- Projekt się rozrasta. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu prezes Kosiniak-Kamysz będzie mówił o tym razem z partnerami - przekazał poseł.

