Arłukowicz: tylko razem z PSL mamy szansę wygrać

- Za wcześnie, by mówić o moim starcie w wyborach prezydenckich. Jestem maksymalnie skupiony na kampanii wyborczej do parlamentu - podkreślił Arłukowicz pytany o swoje plany polityczne. - Te wybory określą przyszłość Polski na 12 lat. To nie są wybory na cztery lata.

- Donald Tusk jest politykiem niezwykle szanowanym przez Polaków, widać to na ulicach, kiedy przyjeżdża. Słucham każdego jego słowa. To mój były szef i wspominam współpracę z nim bardzo dobrze. Rzeczy, które mówi są po prostu mądre. Zawsze oczekuje Tuska w polskiej polityce - mówił Arłukowicz pytany czy były premier "bardziej zmobilizował wyborców PiS i czy wyborców KE".

- To co rząd robi z datami ważnymi dla Polski, z bohaterami tamtych czasów to skandaliczne. Próbują sobie przypisywać zasługi ludzie, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Niezależnie od tego jak będą zaklinali rzeczywistości, to 4 czerwca będzie świętem, które będziemy obchodzić z tymi, którzy szanują demokrację - podkreślił gość Polsat News odnosząc się do wtorkowych obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych.

- Kluczową rolę w "Solidarności" odgrywał Lech Wałęsa. Ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. Byłem dumny z Wałęsy, Geremka i Kuronia - dodał.

Arłukowicz był pytany o to jakim liderem jest Grzegorz Schetyna, a także czy na czele opozycji nie powinien stanąć ktoś inny. - Na pewno musi dojść do przeformułowania kampanii i mówię o tym wprost. Jako lekarz nauczony jestem, że wszystkich porad udzielam w cztery oczy i na ucho - odparł. - Schetyna złożył najtrudniejszą po 1989 r. koalicję. Wykonał ciężką prace, która do tej pory nikomu się nie udała. Teraz trzeba ludziom pokazać, że mamy siłę - podkreślił.

- Z tą Wiosną bym nie przesadzał. Nic na siłę. Biedroń miał wiele możliwości przyłączenia się, szkoda. Każdy kto startuje obok dużego bloku demokratycznego tak na prawdę służy Kaczyńskiemu - mówił gość "Wydarzeń i Opinii" pytany o to czy w koalicji na jesienne wybory widzi miejsce dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i Wiosny.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ Polsat News