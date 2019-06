Ryszard Legutko będzie przewodniczył delegacji PiS w PE

W piątek w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej odbyło się spotkanie m.in. w gronie nowo wybranych europosłów ugrupowania. Legutko poinformował po spotkaniu, że ponownie zostanie szefem delegacji PiS w Parlamencie Europejskim.

"Zostałem nominowany"

- Spotkałem się prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim i zostałem nominowany jako przewodniczący delegacji PiS w PE - powiedział Legutko. Jak zaznaczył, nie po raz pierwszy będzie pełnił funkcję szefa delegacji. "Jestem też kandydatem na przewodniczącego grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - dodał profesor. Legutko podkreślił, że do zadań przewodniczącego EKR należeć będzie tworzenie "mniej lub bardziej tymczasowych" koalicji w PE.

Europoseł pytany, czy PiS będzie zabiegać o to by mieć komisarza w nowej kadencji Komisji Europejskiej odparł, że ta kwestia jest domeną rządu. - My rozmawialiśmy o sprawach parlamentarnych, uczestnictwie w komisjach (w PE), o tym, jakie komisje mają priorytet - dodał Legutko.

Pytany o negocjacje na temat ewentualnych sojuszy PiS w PE odpowiedział, że ciągle trwają rozmowy na ten temat. - Jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić - podkreślił.

Nie ma rozmów z Ruchem Pięciu Gwiazd

Legutko zaprzeczył jednocześnie, jakoby prowadził negocjacje z ramienia PiS z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd.

Ryszard Legutko w poprzedniej kadencji PE również był szefem delegacji PiS oraz współprzewodniczącym EKR.

W nowej kadencji PE na lata 2019-2024 szefem delegacji PO w europarlamencie został Andrzej Halicki, szefem SLD Bogusław Liberadzki, a Wiosny - Robert Biedroń.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego, PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, KE - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna - 3. Nowo wybrani europosłowie odebrali w piątek z rąk p.o. szefa PKW Wiesława Kozielewicza zaświadczenia o wyborze do PE.

51 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2019-2024 rozpocznie pracę w Brukseli za kilka tygodni; 52 europoseł obejmie mandat po formalnym wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.

jm/ PAP