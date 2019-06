Uznał żonę za wampira. Zadał jej 71 ciosów nożem

42-letni Ljubisa O. z Bodegraven w Holandii zamordował swoją żonę, bo był przekonany, że stała się ona... wampirem. Świadczyć o tym miał koloru oczu kobiety. Na dodatek mężczyzna wyczuł obecności diabła w dniu zabójstwa. Pierwszego dnia rozprawy przed sądem, oskarżony zaprzeczył, by zabił swoją 35-letnią żonę.

Do zabójstwa doszło w połowie kwietnia w Bodegraven. Ciało kobiety znaleziono w domu z wieloma ranami kłutymi głowie, szyi i górnej części ciała. Ustalono później, że kobiecie zadano nożem 71 ciosów. Siła niektórych ciosów była ogromna, część kości zostało złamanych.



Ljubisa O. został aresztowany tego samego dnia. Nie przyznał się do zabójstwa żony.

Za każdym razem zeznaje co innego



Wyjaśniał, że był przekonany, iż żona stała się wampirem. Zeznawał również, że to ona miała nóż, a on go jej wyrwał i bronił się. Wcześniej przekonywał, że "miał ciemność przed oczami".



Prawnik mężczyzny przyznał, że przesłuchania były trudne, gdyż Ljubisa O. za każdym razem składał odmienne zeznania.

W poniedziałek przed sądem ponownie zaprzeczył, aby zabił swoją żonę. Prokuratura zażądała skierowania sprawcy na leczenie psychiatryczne w zakładzie zamkniętym, biegli uznali bowiem, że mężczyzna w dniu zabójstwa był niepoczytalny.

"Pomoc społeczne nie oceniła sytuacji prawidłowo"



Wiadomo, że u 42-latka już wcześniej zdiagnozowano poważne zaburzenia psychiczne.

Pochodząca z Macedonii rodzina korzystała wielokrotnie z pomocy organizacji społecznych. Rodzicom odebrano opiekę nad dziećmi. Sąsiedzi rodziny po odkryciu zwłok oceniali, że "pomoc społeczna nie oceniła sytuacji prawidłowo".

grz/hlk/ omroepwest.nl