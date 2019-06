Prezydent Zełenski oskarżony o plagiat przemówienia Poroszenki

- Ukraina w UE to śmierć rosyjskiego projektu imperialnego. Co więcej, jest to mocne uderzenie w rosyjski autorytaryzm i droga do demokratycznych przemian w Rosji i na całej przestrzeni postsowieckiej - powiedział Zełenski podczas spotkania z Tuskiem. Cytat ten administracja prezydenta opublikowała na Twitterze.

"To banalny plagiat" - oświadczył rzecznik Poroszenki Swiatosław Cehołko. "Nowy prezydent ukradł cały akapit z wystąpienia Petra Poroszenki na zjeździe partii Europejska Solidarność" - napisał na Facebooku. Zjazd odbył się w ubiegły piątek.

Po tym oskarżeniu administracja Zełenskiego wszczęła śledztwo, które wykazało, że przemówienie przygotowali pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy pracowali jednocześnie dla Poroszenki.

"Dyscyplinarne i kadrowe wnioski"

"W razie potwierdzenia prywatnej współpracy urzędników państwowych MSZ z Petrem Poroszenką zostaną wyciągnięte (wobec nich) najbardziej surowe dyscyplinarne i kadrowe wnioski" - ostrzegła administracja nowego prezydenta.

"Uznajemy te działania za dywersję ze strony oddzielnych pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz świadomą prowokację ze strony ekipy Petra Poroszenki" - oświadczyła w komunikacie.

Zełenski, showman i producent telewizyjny, pokonał Poroszenkę w II turze wyborów prezydenckich w kwietniu, uzyskując ponad 73 procent poparcia. Na byłego prezydenta głosowało niecałe 25 procent.

msl/ PAP