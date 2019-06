Wypełnił ciastka pastą do zębów i dał bezdomnemu. Youtuber usłyszał wyrok

Ren, używający na YouTube pseudonimu ReSet, został też skazany za ten czyn na 15 miesięcy więzienia, ale hiszpańskie prawo zezwala na zawieszanie kar nie wyższych niż dwa lata pozbawienia wolności w przypadku niekaranych wcześniej sprawców przestępstw popełnionych bez użycia przemocy. Wyrok zawiera ponadto nakaz zamknięcia na pięć lat kont Rena na YouTube i w innych mediach społecznościowych.

Skazany przyznał się do zarzucanych mu czynów, które wymiar sprawiedliwości określił jako naruszenie moralnej integralności bezdomnego. Według hiszpańskiego dziennika "El Pais", poszkodowany to pięćdziesięciokilkuletni Rumun Gheorghe L., pracujący wcześniej w swej ojczyźnie jako pasterz.

Kanapki z kocimi odchodami

Na początku 2017 roku 19-letni wówczas Ren zaprezentował na YouTube, jak zamienia w ciastkach krem na pastę do zębów i następnie daje jedno z nich bezdomnemu, który zaraz potem wymiotuje. Dołączony do nagrania szyderczy komentarz autora stwierdzał: "Pomoże mu to wyczyścić zęby - nie sądzę, by czyścił je od czasu, gdy stał się biedny".

W trakcie procesu ujawniono, że urodzony w Chinach i mieszkający od lat dziecięcych w Barcelonie Ren nakręcił także film, w którym częstuje starsze osoby i uczniów kanapkami z kocimi odchodami.

Uzasadniając wyrok sędzia Rosa Aragones wskazała, że Ren dopuszczał się "okrutnych zachowań" wobec "łatwych lub podatnych ofiar".

