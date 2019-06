30-lecie pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Uroczystości z udziałem prezydenta i premiera

W 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Senatu 4 czerwca, we wtorek odprawiono uroczystą mszę w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Natomiast w parlamencie odbywa się uroczyste posiedzenie Izby Wyższej. - Polacy 30 lat temu przelali na Senat swoje pragnienie wolności, swoje pragnienie demokracji - powiedział podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki.

Obchody rozpoczęły się o godz. 9. rano mszą święta w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Przewodniczył jej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

- Mówimy o nich do dzisiaj - wybory do Sejmu kontraktowego, mówimy o nich - częściowo wolne wybory, ale mimo wszystko, my troszkę starsi pamiętamy, że mimo tych poważnych ograniczeń i zastrzeżeń tamten dzień 4 czerwca przeżywaliśmy jako dzień radości, a nawet wyzwolonego entuzjazmu - powiedział podczas homilii.

Kard. Nycz dodał, że 4 czerwca 1989 r. "przeszedł do historii jako wręcz symboliczny dzień odzyskania wolności". - Mimo że na w pełni wolne wybory trzeba było jeszcze poczekać dwa lata, z wszelkimi tego konsekwencjami - wskazał.

Wezwał też do modlitwy za ojczyznę, za obie izby parlamentu, a także w intencji tych wszystkich spraw, które "stoją przed nami jako nowe zadania i nowe wyzwania".

Senat w Sali Kolumnowej - jak 30 lat temu

Uroczyste posiedzenie Senatu - podobnie jak miało to miejsce przez część pierwszej kadencji w wolnej Polsce - odbywa się w Sali Kolumnowej Sejmu.

W uroczystości biorą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych - m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i ministrowie jego rządu oraz marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński oraz Stanisław Karczewski, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak podkreślił marszałek Senatu, zaproszenia na uroczystość otrzymali wszyscy senatorowie poprzedniej kadencji oraz byli prezydenci. Zaznaczył też, że "jako państwo i naród przeszliśmy w minionych 30 latach długą drogę".

- Odzyskana wolność pozwala na realizację naszych zamierzeń i to od nas zależy kształt Rzeczpospolitej, bo państwo jest dla nas, jest dla obywateli - podkreślił Karczewski.

Dodał, że Senat to jedna z najstarszych instytucji ustrojowych w Polsce, która ma także obecnie wiele zadań, a "temperatura sporu politycznego jest w nim niższa, dyskusja spokojniejsza i bardziej merytoryczna".

- Senat wnosi cenne rozwiązania do procesu legislacyjnego w zakresie poprawiania prawa, inicjatyw w ustawodawczych i uchwałodawczych, także w skutek uwzględniania petycji będących wkładem obywateli w stanowienie prawa - powiedział.

Prezydent: konstytucja mogłaby być lepsza

Podczas uroczystego posiedzenia głos zabrał również prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że jest zwolennikiem "tego, aby Senat w naszym kraju był". - Uważam, że jest bardzo potrzebny, jako izba refleksji, jako izba takiej spokojniejszej dyskusji - uznał.



Jednocześnie wskazał, że możliwe są zmiany "w konstrukcji" polskiego Senatu.

- Być może można do Senatu wprowadzić byłych prezydentów Rzeczypospolitej, być może można do Senatu wprowadzić jakąś reprezentację samorządu terytorialnego. Bardzo proszę państwa senatorów, żebyście państwo nad tymi zmianami spokojnie dyskutowali. One oczywiście wymagają zmiany także i konstytucji - stwierdził.

- Uważam, że konstytucję mamy, ale zawsze moglibyśmy ją poprawić i zawsze moglibyśmy mieć lepszą - oświadczył Andrzej Duda.

W ramach obchodów m.in. koncerty i gra miejska

Po południu w Senacie odbędzie się prezentacja znaczka pocztowego emitowanego przez Pocztę Polską z okazji 30-lecia odrodzenia Senatu.

Na wtorkowy wieczór zaplanowano uroczysty koncert Sinfonii Varsovii w Teatrze Wielkim i Operze Narodowej.

Karczewski zapowiedział, że w kolejnych dniach obchodów odbędzie się gra miejska, organizowana przez Kancelarię Senatu i Muzeum Historii Polski, która "przeniesie graczy do Warszawy roku 1989". Uczestnicy gry - jak mówił marszałek Senatu - wcielą się w wyborców, będą poznawać kandydatów na senatorów. Jak podkreślił, intencją organizatorów gry jest trafienie do warszawiaków i do turystów.

4 czerwca 1989 r. przeprowadzono pierwszą turę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. Wybory odbyły się na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu i zakończyły się zwycięstwem "Solidarności". Głosowanie z 4 czerwca było jednym z czynników, które doprowadziły do upadku komunizmu i trwałych demokratycznych w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej.

las/hlk/wka/ PAP