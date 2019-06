Szef MSWiA: wysokie poczucie bezpieczeństwa to efekt profesjonalizmu służb i działań rządu

Wysokie poczucie bezpieczeństwa to efekt profesjonalizmu służb, a także konkretnych działań podejmowanych przez rząd PiS - powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. Jak dodał, w 2019 r. w ramach programu modernizacji służb mundurowych wydane zostaną ponad 3 mld zł.

Brudziński wziął w poniedziałek udział w konferencji prasowej podsumowującej swoją pracę w resorcie. Szef MSWiA jest jednym z ministrów, którzy opuszczą rząd w związku z wyborem na posła do Parlamentu Europejskiego.

"89 proc. Polaków uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie"

Brudziński mówił m.in. o wysokim poczuciu bezpieczeństwa wśród obywateli. - Z najnowszego badania opinii publicznej z kwietnia bieżącego roku wynika, że 89 proc. Polaków uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. To w porównaniu do ubiegłego roku jest wzrost o 3 pkt proc. - podkreślił.

Jak dodał, aż 98 proc. badanych uważa swoją najbliższą okolicę za bezpieczną. - Nigdy w historii tego badania, czyli od 1987 r. odsetek wskazań dotyczący poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania nie był tak wysoki, jest to niewątpliwie powód do olbrzymiej satysfakcji, olbrzymiej radości - powiedział.

Jak podkreślił, ten wynik to "przede wszystkim zasługa profesjonalizmu służb". - Ale to też efekt strategii, to też efekt konkretnych działań podejmowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości - mówił Brudziński, podkreślając przy tym zasługi swojego poprzednika na tym stanowisku, obecnego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Jak mówił, chodzi m.in. o wdrożenie programu modernizacji służb mundurowych, a także programu przywracania posterunków policji.

9,2 mld zł na modernizację

Mówiąc o programie modernizacji służb mundurowych, Brudziński podkreślił, że rząd przeznaczył na ten cel kwotę 9,2 mld zł. "W tym 6 mld dla polskiej policji, straż graniczna - ponad 1,2 mld, Państwowa Straż Pożarna - 1,7 mld" - wymieniał.

Przypomniał, że program opiera się na trzech filarach, którymi są: wymiana i modernizacja sprzętu, inwestycje infrastrukturalne oraz wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników służb cywilnych. - W 2018 r. wydano ok. 1,9 mld zł, w 2019 r. wydatki wyniosą ponad 3 mld zł - powiedział.

Szef MSWiA podkreślił, że na różny sprzęt transportowy w 2018 r. służby przeznaczyły łącznie 351 mln zł, a kupiono za nie ok. 1700 nowych samochodów oraz 45 łodzi. Z kolei w 2019 r. wydatki wyniosą 376 mln zł i obejmą zakup ponad 1800 samochodów oraz śmigłowca z systemem obserwacji lotniczej dla straży granicznej.

jm/ PAP