Zebranie kierownictwa PiS ws. zmian w rządzie

W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zbiera się kierownictwo ugrupowania, aby omówić zmiany w rządzie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dziennikarze spekulują, że z rządem może pożegnać się przynajmniej jeden minister, który nie wybiera się do Brukseli. W tym kontekście najczęściej wymienia się minister finansów Teresę Czerwińską, która na spotkaniu w siedzibie PiS była we wtorek.