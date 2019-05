"To świadczy o małości". Europosłanka PO o słowach Neumanna

- Taka wypowiedź to nie jest poziom polityka ogólnokrajowego (...) Proponuję, żeby w najbliższych wyborach wystartował z ostatniego miejsca - powiedziała Elżbieta Łukacijewska w rozmowie z polsatnews.pl. Europosłanka PO odniosła się tym samym do słów szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna. - Gratuluję wyniku, ale jeżeli taka jest świetna w Cisnej, dlaczego nie wygrała w gminie obok? - pytał.

Elżbieta Łukacijewska utrzymała mandat europosłanki, startując w wyborach do PE z ostatniego miejsca na liście na Podkarpaciu - bastionie PiS. W całym okręgu podkarpackim na partię rządzącą głosowało trzy razy więcej wyborców (65,07 proc.) niż na zajmującą drugie miejsce Koalicję Europejską (21,56 proc.). Jednak zgodnie z danymi PKW - w gminie Cisna wygrała Koalicja Europejska, która uzyskała 46,99 proc. głosów, a PiS - 35,84 proc.

Łukacijewska zdobyła mandat startując z 10. miejsca na liście KE, głosowało na nią ponad 40 tys. osób. Europosłanką jest nieprzerwanie od 2009 r. "Jedynką" Koalicji w tym okręgu był dotychczasowy europoseł PSL Czesław Siekierski.

Europosłanka PO była w czwartek gościem "Polityki na Ostro" w Polsat News. Łukacijewska stwierdziła, że w kampanii wyborczej Koalicji Europejskiej "zawalił sztab, nie przygotował, nie przeanalizował, powinien być odsunięty".

"Mieszka w tej gminie"

W piątek o słowa eurodeputowanej zapytany został w Radiu ZET szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.

- Ja gratuluję pani Eli Łukacijewskiej wyniku w Cisnej, ale jeżeli taka jest świetna w Cisnej, dlaczego nie wygrała w gminie obok? - zastanawiał się.

Jak stwierdził, na Podkarpaciu Koalicja przegrała "sromotnie" z PiS. - I jeżeli z tego my dzisiaj będziemy wyciągać wnioski, że akurat w gminie Cisna wygraliśmy, bo Ela Łukacijewska, z całą sympatią do niej, mieszka w tej gminie... - dodał.

"To było 10 km obok"

Według Neumanna Łukacijewska "uznała, że to, co wydarzyło się w Cisnej, jest jakimś remedium na porażkę w całym kraju". - Ja uważam, że to jest za proste, żeby takie wnioski wyciągać, bo to jest jedna gmina. Gmina już obok taka nie była dobra (dla KE), a to było 10 km obok - podkreślił.

Jak dodał, "gdyby nie wynik innych ludzi na liście, gdyby zabrakło 3 tys. głosów jakiemukolwiek innemu kandydatowi, to tego mandatu (na Podkarpaciu - red.) by nie było".

- Ja bym chciał tylko, żeby zachować zdrowy rozsądek i proporcje w ocenach. Jerzy Buzek miał ponad 400 tys. głosów. To może na nim się lepiej wzorować niż na 30 tys. w Cisnej czy na Podkarpaciu - powiedział Neumann.

"Byłam w PO wcześniej"

Łukacijewska stwierdziła w rozmowie z polsatnews.pl, że słowa klubu PO-KO "świadczą o małości". - To nie ten poziom. Wszyscy panowie, którzy byli odpowiedzialni za kampanię, a ja skrytykowałam ten sztab, czują się urażeni, ale to jest ich problem, nie mój - dodała.

Eurodeputowana podkreśliła, że podobnie do niej myśli "zdecydowana większość".

Zapytana, czy w obliczu nieprzychylnych jej słów ze strony polityków Platformy rozważa wystąpienie z partii, odpowiedziała: "Trzeba być ponad to. Ja byłam w PO wcześniej niż Sławek Neumann".

- Jeżeli coś miałam, to sama wywalczyłam - podkreśliła Łukacijewska.

"Chciałabym, żeby koledzy wzięli się do pracy"

Europosłanka zaproponowała także, by Neumann w najbliższych wyborach wystartował z ostatniego miejsca na liście - tak jak ona w czasie eurowyborów. - Żeby pokazał swoją klasę i wygraną we wszystkich swoich powiatach - dodała.

Łukacijewska została zapytana, czy politycy Platformy chcieli, aby w jej okręgu mandat zdobył europoseł PSL Czesław Siekierski. - Na pewno nie, żebym ja go zdobyła - odpowiedziała.

- Chciałabym, żeby moi koledzy zmienili sztab i się wzięli do pracy, bo naprawdę jest nad czym pracować. Jesień tuż tuż. Taka wypowiedź to nie jest poziom polityka ogólnokrajowego. Teraz mamy walkę i do przodu, trzeba umieć uderzyć się w pierś - dodała europosłanka.

"Ludzie z zewnątrz"

Wcześniej do wyniku Łukacijewskiej odniósł się lider PO Grzegorz Schetyna. Jak stwierdził, mieszkańcy gminy Cisna to "ludzie z zewnątrz, napływowi, wielu z Dolnego Śląska i Wrocławia".

"Grzegorz, mieszkańcy Cisnej to nie "ludzie z zewnątrz", tu wszyscy jesteśmy swoi i stąd. To wspaniała wspólnota, gościnna, otwarta i przedsiębiorcza. Jestem dumna, że mieszkam w Cisnej i dziękuję wszystkim moim sąsiadom za oddane głosy na @koalicja... Na pewno idziemy po więcej!" - odpisała mu europosłanka.

Grzegorz, mieszkańcy Cisnej to nie "ludzie z zewnątrz", tu wszyscy jesteśmy swoi i stąd. To wspaniała wspólnota, gościnna, otwarta i przedsiębiorcza. Jestem dumna, że mieszkam w Cisnej i dziękuję wszystkim moim sąsiadom za oddane głosy na @koalicja... Na pewno idziemy po więcej!" — Elżbieta Łukacijewska (@elukacijewska) 28 maja 2019

