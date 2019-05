Łukacijewska: zawalił sztab Koalicji Europejskiej, powinien być odsunięty

- Zawalił sztab, nie przygotował, nie przeanalizował, powinien być odsunięty - stwierdziła w programie "Polityka na ostro" deputowana do europarlamentu z list Koalicji Europejskiej Elżbieta Łukacijewska. Nie można się zadowalać, że przegrywamy - mówiła w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą.

- Partia musi rozliczyć kampanię. Nierozliczona kampania spowoduje, że ludzie nieoceniani, nieodsuwani, nie przykładają się na tysiąc procent do pracy - mówiła Łukacijewska w programie Agnieszki Gozdyry.

- Tworzy się partię, żeby wygrywać. Nie można się zadowalać, że przegrywamy. To jest aż siedem punktów procentowych, trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. Ludzie maja być od rana do wieczora w terenie, wśród ludzi. Już dzisiaj prowadzimy kampanie do wyborów jesiennych - mówiła dodawała.

Łukacijewska: "jedynka" w Warszawie powinna mieć minimum 400 tys. głosów

- Byłam zdziwiona, że nie postawiono w rożnych partiach na inne osoby. Trochę młodszych, którym się bardziej chce. Nie będę ukrywać, że mi się nie podobało, że Cimoszewicz nie prowadził żadnej kampanii w Warszawie, to jest brak szacunku. Myślę że się nie postarał. Szanując, że zdrowotnie coś mu dolega, gdzie jak nie w Warszawie powinniśmy zdobyć tysiące, tysiące głosów? Stać było "jedynkę", żeby mieć minimum te 400 tys. głosów - mówiła polityk z Podkarpacia.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu nr 9 obejmującym woj. podkarpackie PiS uzyskał ponad 66 proc. głosów. Koalicja Europejska - ponad 33 proc. Na Konfederację głos oddało 5,89 proc. wyborców, na Kukiz’15 - 3,38 proc., a na Wiosnę 3,06 proc. Mandaty otrzymali Tomasz Poręba (276 014 głosów) i Bogdan Rzońca (64 113 głosów) z PiS oraz Elżbieta Łukacijewska (40 737 głosów) z KE.



PiS wygrało na całym obszarze okręgu z wyjątkiem gminy Cisna, gdzie zdobyło 35,84 proc. (286 głosów). Na Koalicję Europejską zagłosowało 375 osób (46,99 proc.), z czego 243 na Łukacijewską. Europosłanka PO sama otrzymała tyle głosów, ile Poręba i Rzońca razem. Uprawnionych do głosowania było 1590 osób, oddano 798 ważnych głosów.

jm/ Polsat News