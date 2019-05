"Jestem w szoku, pytanie: czy fundacja przetrwa?". Bodnar o oskarżeniach wobec Lisińskiego

Marek Lisiński, szef fundacji "Nie Lękajcie Się", złożył dymisję, gdy wyszło na jaw, że wyłudził pieniądze od ofiary księdza pedofila i domagał się kasy od braci Sekielskich - czytamy w czwartkowej "Gazecie Wyborczej".

- Cieszę się, że fundacja od razu zareagowała i że, jak rozumiem, on (Lisiński - red.) został od razu zdymisjonowany - powiedział Bodnar.

Dodał, że "najważniejszą konsekwencją tej sprawy jest konsekwencja społeczna". - To jest kolejna historia, kiedy podważane jest zaufanie do organizacji pozarządowych, bo już wcześniej mieliśmy takie historie, że mieliśmy liderów, osoby znane publicznie i nagle się okazywało, że jest jakiś problem, jest coś nieprawidłowego w działalności - mówił w Polsat News RPO.

- Pozostaje pytanie: czy fundacja przetrwa i co dalej z tematem walki z pedofilią w Kościele - zastanawiał się Bodnar.

Podkreślił, że "tego typu nadużycia nie powodują, że temat (pedofilii - red.) przestaje istnieć".

- Mamy do czynienia z konkretną, jedną osobą, która, jak rozumiem, przyznaje się do swoich win, ale mam wrażenie, że mimo wszystko wiele osób, które są zaangażowane w walkę z pedofilią w Kościele to są po prostu osoby maksymalnie uczciwe, integralne i wierzące w to, że ofiarom trzeba pomóc - powiedział Adam Bodnar w rozmowie z Piotrem Witwickim.

